دوري المؤتمر الاوروبي: المغربي الكعبي يقود أولمبياكوس للفوز باللقب على حساب فيورنتينا

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سجل اللاعب المغربي أيوب الكعبي هدفا قرب نهاية الشوط الإضافي الثاني ليقود أولمبياكوس اليوناني للفوز 1-صفر على فيورنتينا الإيطالي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم ويحصد أول لقب قاري كبير في تاريخه مساء الأربعاء.



جاء هدف المباراة الوحيد قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني، بعدما أخفق الفريقان في التسجيل في الوقت الأصلي للمباراة التي كانت قوية على المستوى البدني لكنها افتقرت لدقة اللمسات الأخيرة.

واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد التي استغرقت وقتا طويلا.



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وهي المرة الثانية على التوالي التي يخسر فيها فيورنتينا نهائي البطولة بعدما وصل إلى مباراة اللقب هذا الموسم دون أي خسارة.

ايوب الكعبي يصنع التاريخ مع اولميباموس اليوناني ويحقق المؤتمرات الاوروبي بهدف تاريخي ، ايوب 🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/1cMYF0xysm — َ (@Musaadacm) May 30, 2024 وهي المرة الثانية على التوالي التي يخسر فيها فيورنتينا نهائي البطولة بعدما وصل إلى مباراة اللقب هذا الموسم دون أي خسارة.