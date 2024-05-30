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دوري المؤتمر الاوروبي: المغربي الكعبي يقود أولمبياكوس للفوز باللقب على حساب فيورنتينا

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Publié le Jeudi 30 Mai 2024 - 09:05 قراءة: 0 د, 39 ث
      
سجل اللاعب المغربي أيوب الكعبي هدفا قرب نهاية الشوط الإضافي الثاني ليقود أولمبياكوس اليوناني للفوز 1-صفر على فيورنتينا الإيطالي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم ويحصد أول لقب قاري كبير في تاريخه مساء الأربعاء.

جاء هدف المباراة الوحيد قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني، بعدما أخفق الفريقان في التسجيل في الوقت الأصلي للمباراة التي كانت قوية على المستوى البدني لكنها افتقرت لدقة اللمسات الأخيرة.
واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد التي استغرقت وقتا طويلا.
...

وهي المرة الثانية على التوالي التي يخسر فيها فيورنتينا نهائي البطولة بعدما وصل إلى مباراة اللقب هذا الموسم دون أي خسارة.


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