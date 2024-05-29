وزير الدفاع الوطني يكرّم الرائد أحلام الدوزي الفائزة بجائزة الريادة الأممية لسنة 2024

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تولّى وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، بمقرّ الوزارة تكريم الرائد أحلام الدوزي العاملة بقوات حفظ السلام بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور الفريق أوّل رئيس أركان جيش البر.



وكانت الأمم المتحدة منحت الرائد أحلام الدوزي، مؤخرا، جائزة الريادة الأممية كأفضل عنصر نسائي في مجال العدالة والإصلاح لسنة 2024.





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وهنّأ وزير الدفاع الوطني الرائد أحلام الدوزي، مثمّنا ما حققته من نجاح في إعلاء الراية الوطنية في المحافل الدولية خاصة في مهام حفظ السلام في العالم، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.



وأشاد مميش بانجازات المرأة العسكرية وتفانيها في العمل والدور المتميّز الذي أصبحت تلعبه ضمن صفوف الجيش الوطني بما يبعث على الفخر والاعتزاز، متمنيا لها مزيد النجاح والتفوّق في بقية مسيرتها المهنية.

