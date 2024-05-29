لجنة التشريع العام بالبرلمان تصادق على تقريرها المتعلق بمشروع قانون تنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

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عقدت لجنة التشريع العام بالبرلمان جلسة الأربعاء استعرضت خلالها تقريرها المتعلق بإبداء الرأي حول مشروع القانون عدد 29-2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها.



وصادقت اللجنة، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، على هذا التقرير بإجماع أعضائها الحاضرين، وقرّرت إحالته إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح المتعهدة أصالة بمشروع القانون.

