الاستعدادات اللوجستية للامتحانات الوطنية المرتقبة محور ندوة المندوبين الجهويين للتربية

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خُصّصت الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية، المنعقدة اليوم الاربعاء بإشراف وزيرة التربية، سلوى العباسي، لمناقشة الاستعدادات اللوجستية للامتحانات الوطنية المرتقبة.



وأبرزت الوزيرة بالمناسبة أهمية هذه الاستعدادات لضمان سير الامتحانات بنجاح ودون عراقيل، مثمنة الأدوار الحيوية للمندوب الجهوي للتربية، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل الجاد والتعاون المشترك بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة، وفق بلاغ للوزارة.





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وفي هذا السياق، قدم المدير العام للامتحانات عرضًا حول أهم الإجراءات التي ينبغي اتباعها لضمان حسن إجراء الامتحانات الوطنية، وأهم الإجراءات للوقاية من الغش وإحباط محاولات الغش.



كما قدم مندوبا بن عروس وصفاقس 1 عرضين أبرزا فيهما خصوصيات المشروع التربوي للمندوبيتين، مستعرضين الإنجازات والتحديات التي تواجههما وأهمية تفعيل المبادرات التربوية المبتكرة لتحسين جودة التعليم في الجهتين.



وقد شهدت الندوة نقاشات مستفيضة حول التحديات التي تواجهها المؤسسات التربوية خلال فترة الامتحانات وكيفية التغلب عليها، مع التركيز على توفير الظروف الملائمة للتلاميذ ليتمكنوا من أداء امتحاناتهم في أجواء مناسبة. كما تم التطرق إلى الجوانب التنظيمية والإدارية التي تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في الامتحانات الوطنية .



وأشارت وزيرة التربية في ختام الندوة إلى أهمية الاستعداد الجيد والتنسيق المتواصل بين مختلف الإدارات لضمان نجاح الامتحانات، معبرة عن ثقتها في كفاءة وقدرة المندوبين الجهويين على تحقيق ذلك. ودعت الجميع إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النجاح المنشود.

