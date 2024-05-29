بطولة الرابطة 2: تعيينات حكام مباريات الجولة الرابعة والعشرين

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في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى
والثانية التي ستدور يومي الجمعة 31 ماي الجاري والسبت 1 جوان القادم بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر:
الجمعة 30 ماي 2024
والثانية التي ستدور يومي الجمعة 31 ماي الجاري والسبت 1 جوان القادم بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر:
الجمعة 30 ماي 2024
المجموعة الاولى
ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران - جندوبة الرياضية الحكم باديس بن صالح
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - النجم الرادسي الحكم حسني النايلي
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس - نادي حمام الانف الحكم عبد الحميد بدر الدين
ملعب قربة
النادي القربي - جمعية اريانة الحكم حسام الظاهري
ملعب مساكن
هلال مساكن - امل حمام سوسة الحكم مجدي بلاغة
ملعب القيروان
شبيبة القيروان - القلعة الرياضية الحكم حسام الحاج علي
مرجان طبرقة معفى
المجموعة الثانية
السبت 1 جوان 2024
ملعب الشابة
هلال الشابة - امل الرقبة الحكم خليل الطرابلسي ملعب احمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - مستقبل الرجيش الحكم محمد علي طرشي
ملعب جلمة
نسر جلمة - الملعب القابسي الحكم الشاذلي الشرفي
ملعب قابس
مستقبل قابس - اولمبيك سيدي بوزيد الحكم عبد السلام ماني
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة - نادي محيط قرقنة الحكم فرجاني بن منا
ملعب جرجيس
الترجي الجرجيسي - نادي اولمبيك مدنين الحكم هيثم القصعي
سبورتينغ المكنين معفى
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