بطولة الرابطة 2: تعيينات حكام مباريات الجولة الرابعة والعشرين

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في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى

والثانية التي ستدور يومي الجمعة 31 ماي الجاري والسبت 1 جوان القادم بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر:



الجمعة 30 ماي 2024



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المجموعة الاولى

ملعب الطيب بن عمار بالعمران

شبيبة العمران - جندوبة الرياضية الحكم باديس بن صالح

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - النجم الرادسي الحكم حسني النايلي

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس - نادي حمام الانف الحكم عبد الحميد بدر الدين

ملعب قربة

النادي القربي - جمعية اريانة الحكم حسام الظاهري

ملعب مساكن

هلال مساكن - امل حمام سوسة الحكم مجدي بلاغة

ملعب القيروان

شبيبة القيروان - القلعة الرياضية الحكم حسام الحاج علي



مرجان طبرقة معفى



المجموعة الثانية

السبت 1 جوان 2024

ملعب الشابة

هلال الشابة - امل الرقبة الحكم خليل الطرابلسي ملعب احمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - مستقبل الرجيش الحكم محمد علي طرشي

ملعب جلمة

نسر جلمة - الملعب القابسي الحكم الشاذلي الشرفي

ملعب قابس

مستقبل قابس - اولمبيك سيدي بوزيد الحكم عبد السلام ماني

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة - نادي محيط قرقنة الحكم فرجاني بن منا

ملعب جرجيس

الترجي الجرجيسي - نادي اولمبيك مدنين الحكم هيثم القصعي



سبورتينغ المكنين معفى