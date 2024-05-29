بطولة الرابطة 1: اجراء مباراة الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي بعد غد الجمعة القادم دون حضور الجمهور

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قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اجراء المباراة المؤجلة لحساب الجولة الثامنة من منافسات مرحلة التتويج بين الاتحاد المنستيري

والنادي الصفاقسي يوم الجمعة 31 ماي الجاري بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير دون حضور الجمهور وذلك بداية من الساعة الخامسة و النصف مساء.

وكان فريق عاصمة الرباط قد طالب بتاجيل المباراة المذكورة (كانت مقررة نهاية الاسبوع الماضي) إلى حين النظر في مطلب الاستئناف المقدم في شأن قرار مكتب الرابطة

والقاضي بتسليط عقوبة اللعب مقابلتين دون حضور الجمهور وخطية مالية ب 7500 دينار.