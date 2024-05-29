سوسة: تقديرات بحصاد 98904 قنطار من الحبوب

<img src=http://www.babnet.net/images/8/laaridle153.jpg width=100 align=left border=0>

قدرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سوسة انتاج الجهة من الحبوب للموسم الفلاحي الجاري ب 98904 قنطار، وذلك وفق المعطيات التي تم تقديمها اليوم الأربعاء بمناسبة جلسة العمل التي انعقدت بمقر الولاية باشراف والي الجهة نبيل الفرجاني، حول الاستعداد لموسم الحصاد والتجميع للموسم الفلاحي 2023 - 2024





وتقرر وفق عرض قدمته المهندسة بدائرة الانتاج النباتي امنة روين، ان ينطلق موسم الحصاد لمادة الشعير اليوم 29 ماي 2024، بينما سينطلق حصاد القمح الصلب يوم 3 جوان المقبل، على ان يتم قبل ذلك ضبط مختلف الاستعدادات لحماية صابة الحبوب وتامين نقلها من الضيعات الى مراكز التجميع في احسن الظروف



...



وأشارت الى ان انحباس الامطار وارتفاع درجات الحرارة اثر سلبا على نمو الزراعات، حيث قدرت المساحات المبذورة القابلة للحصاد ب9112 هكتارا من جملة 21307 هكتار تم بذرها مقسمة إلى 20410 هكتار مطري و897 هكتارا مرويا أي بنسبة 4 بالمائة

وذكرت بجملة المبادرات التي قامت بها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة في سياق الاستعدادات لموسم الحصاد ومنها بالخصوص القيام بتأطير الفلاحين وتعريفهم بمختلف التعديلات الواجب القيام بها قبل وخلال عملية الحصاد، كما اشارت الى ان معتمدية مساكن تحتل المرتبة الأولى جهويا من حيث حجم إنتاج الحبوب للموسم الحاري ب54390 قنطارا تليها سيدي الهاني ب11160 قنطارا

وبخصوص التجهيزات ولوازم الحصاد والتجميع، أفادت المهندسة امنة روين ان عدد الات الحصاد المتوفرة بالولاية يقدر ب21 الة وهو عدد يلبي حاجيات الجهة التي تتوفر على 3 مراكز خزن

وتم خلال الجلسة التأكيد على اتخاذ جملة من الاحتياطات لإنجاح موسم الحصاد على غرار دعوة المنتجين ومختلف الأطراف المعنية لليقظة التامة وتشديد الحراسة لحماية المزارع من الحرائق بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية، كما تمت دعوة الفلاحين وأصحاب الآلات الحاصدة الى تعهد معداتهم وتهيئة المسالك الفلاحية بمناطق الإنتاج