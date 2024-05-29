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سليانة: استرجاع عقار فلاحي دولي يمسح 80 هكتارا بمنطقة هنشير الرومان ببوعرادة

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Publié le Mercredi 29 Mai 2024 - 17:49 قراءة: 0 د, 27 ث
      
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية سليانة، اليوم الأربعاء، مقسما دوليا فلاحيا يمسح 80 هكتارا بمنطقة هنشير الرومان بمعتمدية بوعرادة، وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة وبحضور كافة الأطراف المتدخلة، بعد الاستيلاء عليه دون وجه حق من طرف الغير، وفق المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية وليد الضيف
وبين الضيف في تصريح بعد ظهر اليوم الإربعاء لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تسليم العقار إلى خلية التصرف 2 التابع لديوان الأراضي الدّولية، في انتظار إعادة توظيفه في أقرب الآجال طبقا للتراتيب الجاري بها العمل


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