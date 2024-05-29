/ صفاقس : 4 تونسيين مفقودين شاركوا في عملية ابحار خلسة ،ونجدة وانقاذ 17 شخصا

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افادت الادارة العامة للحرس الوطني ان وحداتها تتابع عملية ابحارخلسة لنجدة وإنقاذ 17 مجتازا بسواحل المهدية جدت يوم 27 ماي الجاري فيما لا يزال 4 تونسيين مفقودين



واشار بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن الحرس الوطني ان الوحدات الإستعلاماتية بالمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس بإقليم بحري الوسط، باشرت بالبحث في قضية "المشاركة في تكوين وفاق يهدف إلى مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة " ، مضيفة انه تم الاحتفاظ بمنظم عمليات ابحار خلسة مورط في هذه العملية





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واوضح البلاغ ان دورية مشتركة بين الوحدات المذكورة ووحدات الإدارة الفرعية للإستعلام بإدارة الإستعلامات والأبحاث تمكنت من إلقاء القبض على منظم العملية صادر في شأنه 18 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام، وقد اذنت النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه بعد مراجعتها .



