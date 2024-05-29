الالعاب الاولمبية باريس 2024- منح مالية هامة للملاكمين المتوجين

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سيخصص الاتحاد الدولي للملاكمة (ايبا) مبلغ 3,1 مليون دولار للمتوجين في دورة الالعاب الاولمبية (باريس 2024) موزعة بين صاحب الميدالية و المدرب و الجامعة الوطنينة وذلك حسب ما اعلنه رئيس الإتحاد الدولي للملاكمة (ايبا) عمر كريمليف .

وسيتم توزيع المنح كالآتي:

- الميدالية الذهبية - مكافأة مالية قدرها 100 ألف دولار، موزعة بين 50 ألف دولار للبطل الأولمبي و 25 ألف دولار لجامعته الوطنية و 25 ألف دولار 25 ألف دولار للمدرب.





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- الميدالية الفضية- مكافأة مالية قدرها 50 ألف دولار، موزعة بين 25 ألف دولار للبطل، و الـ 25 ألف دولار المتبقية بالتساوي بين المدرب والجامعة الوطنية.



- الميدالية البرونزية - 25 ألف دولار، منها 12500 دولار للملاكم، وسيتم توزيع 12500 دولار بالتساوي بين المدرب و الجامعة الوطنية.



كما سيحصل كل من الملاكمين الذين خسروا في الدور ربع النهائي وحصلوا على المركز الخامس على 10 آلاف دولار أمريكي.