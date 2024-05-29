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تم اليوم الأربعاء بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سيدي بوزيد، توزيع موارد رزق لفائدة 14 من النساء الريفيات ضحايا العنف، وذلك في إطار مبادرة التمكين الاقتصادي للنساء الريفيات ضحايا العنف الذي تنفذه جمعية "اكتب ليس" بتمويل من الوكالة الألمانية للتنمية.



وبينت رئيسة المشروع منال براهمي في تصريح لصحفي "وات" ان برنامج إدماج النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الذي انطلق منذ سبتمبر 2022، يهدف إلى الرفع من الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم قدرات ومرافقة النساء ضحايا العنف لإدماجهن في الحياة الاقتصادية.





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وأشارت الى انه تم في هذا الإطار تنمية معارف وقدرات 15 امرأة حول ريادة الأعمال النسائية وإعداد مخطط الأعمال وكيفية صنع منتوجات غذائية فلاحية وأيضا تربية الدواجن ومهارات التواصل بين الأفراد وإجراءات بعث مجمع تنموي فلاحي.

وذكرت انه وقع توفير معدات ل14 باعثة مشروع في مجال تربية الدواجن وتحويل المنتوجات الفلاحية ليقع توزيعها اليوم مع التعاون مع مندوبيات المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والفلاحة، على ان تقوم دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمتابعة المستفيدات وتاطيرهن ومرافقتهن في بداية مشاريعهن.