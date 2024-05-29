انطلاق تداول القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2024 ببورصة تونس اليوم الأربعاء

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أعلنت بورصة الأوراق المالية بتونس، عن انطلاق عملية تداول القسط الثاني من القرض الرقاعي 2024، اليوم الأربعاء.



ومكّن الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2024، الذي امتد من 6 الى 13 ماي 2024، من تعبئة 1،444 مليار دينار مقابل 0،700 مليار دينار مرسومة ضمن قانون المالية للسنة ذاتها، اي بمعدل استجابة في حدود 206 بالمائة، وفق ما صرح به مدير عام التونسيّة للمقاصّة، ماهر الزواري، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 15 ماي 2024





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وأفاد الزواري أن الاكتتابات تأتّت، أساسا، عن طريق الوسطاء في البورصة، بنسبة 60 بالمائة، والبنوك، بنسبة 40 بالمائة.



يذكر ان الخزينة العامة للدولة تمكنت من تعبئة 1033،7 مليون دينار بالنسبة للقسط الأول من القرض الرقاعي لسنة 2024، (فترة الاكتتاب من 5 إلى 13 فيفري 2024)، متجاوزة المبلغ المحدد مسبقا ب 750 مليون دينار، أي بنسبة استجابة بـ138 بالمائة، وفق الزواري. وتأتت المبالغ، أساسا، من وسطاء البورصة بنسبة 67 بالمائة ومن البنوك بنسبة 33 بالمائة.



وكان المحلّل المالي، بسّام النيفر، قد صرّح لـ(وات) أن "توقيت إصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي كان جد ملائم" اعتبارا إلى أنّ « شهر ماي 2024 لا يتضمن سداد أقساط هامة من الديون باستثناء سداد قيمة 0،448 مليار دينار في شكل رقاع خزينة على المدى القصير ب13 أسبوع، وقع اقتراضها بداية سنة 2023 ووقع سدادها يوم 2 ماي 2024″.



والجدير بالذكر فإنّ قانون المالية لسنة 2024 توقع تعبئة ما قيمته 2،87 مليار دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني من خلال أربعة أقساط.



يشار الى ان الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 تم حسب اختيار المكتتب في ثلاثة أصناف وهي:

صنف "أ": بقيمة إسمية بـ 10 دنانير لكل سند ومدة سداد بخمس سنوات منها أربع سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات دفعة واحدة عند حلول القسط الخامس.

وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:

- نسبة فائدة ثابتة: 9.75 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

- نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 1.70 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

ويخصص الصنف "أ" حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين.

صنف "ب": بقيمة إسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بسبع سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على أربع أقساط سنوية متساوية.

وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:

- نسبة فائدة ثابتة: 9.80 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

- نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 1.75 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

صنف "ج": بقيمة إسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية.

وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:

- نسبة فائدة ثابتة: 9.95 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

- نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 1.95 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.