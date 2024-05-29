قبلي: ارتفاع اعتمادات القروض الموسمية للقطاع الفلاحي وتمكين 9 منتفعين من قروض في اطار خط تمويل مشاريع الاعلاف الخشنة

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بلغت نسبة استخلاص القروض الموسمية التي اسندها فرع البنك التونسي للتضامن بقبلي لصغار الفلاحين سنة 2022 باعتمادات جملية تفوق مليون و400 الف دينار، قرابة 95 في المائة، وفق ما اكده رئيس هذا الفرع شكري السنوسي صباح اليوم الاربعاء لصحفي "وات".



واضاف السنوسي ان حجم القروض الموسمية الفلاحية ارتفع سنة 2023 ليتجاوز 3 مليون و800 الف دينار، واعرب عن امله في تحقيق نسبة استخلاص مرتفعة للقروض هذه السنة، خاصة وان فرع البنك يطمح الى مزيد الترفيع في حجم القروض الموسمية ليصل الى حدود 5 مليون دينار من اجل مساعدة صغار الفلاحين على حسن انجاح الموسم الفلاحي سواء من ناحية الارتقاء بجودة المنتوج او في عملية الخزن والترويج.

وبيّن ان الحجم الجملي للقروض التي اسندها فرع البنك التونسي للتضامن، قد ارفع سنة 2023 الى حدود 9 مليون و835 الف دينار، مقارنة ب8 مليون و204 الاف دينار سنة 2022، مشيرا الى ان قرابة 39 بالمائة من حجم القروض المسندة خلال السنة الماضية وجهت للقطاع الفلاحي الذي استاثر لوحده ب03 مليون و838 الف دينار تحصل عليها 243 منتفعا، ومن المتوقع ان تحدث 260 موطن شغل، في حين تم تخصيص مليون و188 الف دينار لقطاع الصناعات التقليدية انتفع منها 162 حرفيا وحرفية، ومن المتوقع ان تحدث 269 موطن شغل، كما حظي قطاع المهن الصغرى باعتمادات قدرت بمليون 628 الف دينار تمتع بها 74 منتفعا ومن المتوقع ان تحدث 152 موطن شغل وحاز قطاع الخدمات على 3 ملايين و181 الف دينار من حجم القروض المسندة سنة 2023 وزعت على 110 منتفعين ومن المؤمل ان تحدث 204 مواطن شغل



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واوضح ان العدد الجملي للقروض التي تم اسنادها سنة 2023 بلغ 689 قرضا منها 105 قروض لاحداث مشاريع جديدة و584 قرضا لتوسعة وتطوير مشاريع قائمة، مشيرا الى التقارب في عدد المنتفعين بهذه القروض من الجنسين، حيث انتفعت 366 امراة و323 رجلا بالقروض التي من المتوقع ان تحدث اجمالا 885 موطن شغل.

واشار السنوسي بالمناسبة الى ان البنك التونسي للتضامن، احدث خط تمويل جديد لمشاريع الاعلاف الخشنة باعتمادات تقدر بـ10 مليون دينار، وذلك في اطار الشراكة مع الديوان الوطني للاعلاف وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، وسيمكن هذا الخط صغار الفلاحين والهياكل المهنية التي تشمل الشركات التعاونية والشركات الاهلية والمجامع المهنية من الانتفاع بتمويلات لاحداث مشاريع في الغرض، وذكر انه قد تمت مؤخرا المصادقة على تمويل 9 مشاريع بجهة قبلي بحجم اعتمادات جملي يفوق 200 الف دينار منها 5 مشاريع لصغار فلاحين و4 مشاريع لهياكل مهنية