النجم الساحلي - تاجيل الجلسة العامة الانتخابية الى موعد لاحق

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اعلنت الهيئة التسييرية للنجم الساحلي عن تأجيل الجلسة العامة الانتخابية المقرر عقدها بتاريخ 15 جوان القادم إلى اجل لاحق.



وقالت في بلاغ نشرته على الصفحة الرسمية للفريق ان هذا التاجيل ياتي على خلفية تزامن موعد الجلسة العامة الانتخابية مع حلول عيد الاضحى ومقابلات كاس تونس لكرة القدم وحرصا على ضمان احسن الظروف لنهاية الموسم وتهيئة الارضية الملائمة لتقديم الترشحات وإجراء الانتخابات وعملا كذلك بمبدأ ضرورة عقد الجلسة العامة العادية التي يتم خلالها عرض التقارير المالية والأدبية والمصادقة عليها قبل عقد الجلسة العامة الانتخابية.

واضافت انه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للجلسة العامة الانتخابية حال الانتهاء من اعداد القوائم المالية من طرف مراقبي الحسابات مشيرة الى ان الهيئة التسييرية ستواصل مهامها في تسيير شؤون النادي ضمانا لديمومته.