مجلس وزاري يتابع إجراءات مختلف الوزارات استعدادا لعودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن

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تمحور مجلس وزاري عقد الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، حول استعدادات مختلف الوزارات لتأمين عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن في أحسن الظروف، لا سيما وضع كافة الإمكانيات لتأمين استخراج وثائق السفر، وتعزيز الخدمات بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية.





وأكد المجلس على "ضرورة ضمان حسن استقبال التونسيين بالخارج ووضع كافة الإمكانيات لتيسير إجراءات السفر"، حسب ما جاء في بلاغ نشرته مصالح الاعلام بالقصبة مساء اليوم.



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ودعا المجلس وزارة الشؤون الإجتماعية إلى "مراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بالتغطية الإجتماعية للتونسيين بالخارج" و"العمل مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على تحسيس الجالية التونسية بالخارج بحقوقها المضمّنة بمختلف الإتفاقيات المبرمة مع دول إقامتهم."

وحضر المجلس الذي خصص لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري الملتئم يوم 23 أفريل الماضي حول الإعداد لعودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة، وزير الداخلية خالد النوري، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الإجتماعية كمال المدوري، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ووزير السياحة محمد المعز بلحسين، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب عماد الزغلامي، والمدير العام للديوانة زهير الماجري.



وكان المجلس الوزاري الذي التأم في افريل الماضي قد اقر جملة من الاجراءات لفائدة ابناء الجالية بالخارج من بينها تخصيص 500 تذكرة سفر بالتعريفة المنخفضة لفائدة العائلات المعوزة من أبناء الجالية علاوة على تهيئة الفضاء الخارجي الخاص بالمسافرين بميناء حلق الوادي ومضاعفة عدد شبابيك التّسجيل من 18 الى 36 شباكا لعودة الجالية التونسية.





وشملت الإجراءات التي اقرتها الجلسة، كذلك، تخصيص شُباك إجراءات حُدوديّة خاص فقط بذوي الاحتياجات الخُصوصيّة وكبار السنّ والنساء الحوامل وإحداث فضاء خاص باستخراج وثائق السفر لفائدة المواطنين بالخارج صلب الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب ومكاتب لقبول واستخراج جواز السفر بكل من مطار تونس قرطاج ومينائي حلق الوادي وجرجيس مع دعوة مصالح الديوانة إلى تقليص وقت انتظار المسافرين مع العمل على تخصيص مسارات لفائدة المسافرين الذين ليست لهم أمتعة و تدعيم ميناء حلق الوادي بخدمات الصرف.

