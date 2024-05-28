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الشركة التونسية للكهرباء والغاز تطلق خدمة إلكترونية جديدة

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Publié le Mardi 28 Mai 2024 - 20:42 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أنه سيتم بداية من 03 جوان 2024 إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لفائدة حرفائها لخلاص فواتير الكهرباء والغاز عبر جهاز الدفع الإلكتروني وذلك في العديد من أقاليم الشركة

ويندرج إطلاق الشركة لخدمة خلاص الفواتير عبر جهاز الدفع الإلكتروني في إطار حرص الإدارة العامة للشركة على الانخراط في المنظومة الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي والتقليص من المعاملات المالية النقدية وضمن رؤية إستراتيجية تهدف للاقتراب أكثر من الحرفاء وتلبية حاجياتهم عبر تطوير استعمالات التكنولوجيات الحديثة والآمنة وتنويع طرق الاستخلاص الإلكتروني وفق ما ورد في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الشركة

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