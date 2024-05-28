تدشين محطة نموذجية للتطهير بمنطقة بنت سعيدان بالفحص

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أدت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي اليوم الثلاثاء زيارة عمل إلى ولاية زغوان تولت خلالها رفقة والي الجهة محمد العش تدشين محطة التطهير بمنطقة بنت سعيدان بمعتمدية الفحص المنجزة في إطار مشروع " أكواسيكل " الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج التعاون عبر الحدود بالبحر الأبيض المتوسط بقيمة 1 فاصل 2 مليون دينارا .



وعاينت بمنطقة جوقار سير محطة التطهير الريفي التي تعتمد هي الأخرى على تقنيات مبتكرة باستعمال النباتات المائية التي ساهم في تطويرها مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة وفق ما ذكرته المديرة العامة للمركز





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وذكرت الوزيرة في تصريح لـ"وات" أن الوزارة اعتمدت إنجاز المحطة النموذجية في التجمعات السكنية التي لا يتجاوز عدد سكانها الألف ساكن ولا يمكن التدخل فيها بمحطات التطهير التقليدية .

وأبرزت أن من خصائص المحطة الجديدة اعتمادها على نظام معالجة لمياه الصرف الصحي باستعمال نباتات تمتص التلوث وتتميز بتقنيات حديثة رباعية الأبعاد مؤكدة أن هذه التجربة حققت نتائج مهمة في بلدان أخرى.



وأشرفت الوزيرة على جلسة عمل بمقر الولاية بحضور عدد من أصحاب المؤسسات الصناعية بالجهة تم خلال تدارس الوضع البيئي بالجهة وشددت خلالها على الاستثمار في الاقتصاد الدائري الذي يرتكز على إعادة استعمال فواضل المواد وإعادة رسكلتها لافتة إلى أن الحكومة وضعت يوم 3 فيفري 2023 في إطار معالجة الوضع البيئي ، إستراتجية وطنية للانتقال الإيكولوجي تتضمن 5 محاور كبرى و53 إجراء

