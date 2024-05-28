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الرابطة 1- تاخير انطلاق دربي العاصمة الى الساعة االسابعة مساء

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Publié le Mardi 28 Mai 2024 - 16:40 قراءة: 0 د, 15 ث
      
اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الثلاثاء، عن تاخير انطلاق لقاء دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي الى الساعة السابعة مساء من يوم الاحد 2 جوان.

وكانت بداية هذه المباراة، التي تندرج في اطار الجولة الثامنة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى، مقررة على الساعة الخامسة مساء.


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