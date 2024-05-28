الرابطة 1- تاخير انطلاق دربي العاصمة الى الساعة االسابعة مساء

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اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الثلاثاء، عن تاخير انطلاق لقاء دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي الى الساعة السابعة مساء من يوم الاحد 2 جوان.
وكانت بداية هذه المباراة، التي تندرج في اطار الجولة الثامنة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى، مقررة على الساعة الخامسة مساء.
وكانت بداية هذه المباراة، التي تندرج في اطار الجولة الثامنة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى، مقررة على الساعة الخامسة مساء.
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