الرابطة 1- تاخير انطلاق دربي العاصمة الى الساعة االسابعة مساء

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اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الثلاثاء، عن تاخير انطلاق لقاء دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي الى الساعة السابعة مساء من يوم الاحد 2 جوان.



وكانت بداية هذه المباراة، التي تندرج في اطار الجولة الثامنة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى، مقررة على الساعة الخامسة مساء.