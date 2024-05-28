نقص فرص العمل عن بعد وضعف خدمات رعاية الأطفال يمثلان عائقا رئيسيا لوصول النساء إلى سوق العمل (دراسة)

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يمثل نقص فرص العمل عن بعد وضعف خدمات رعاية الأطفال عائقا رئيسيا لوصول النساء إلى سوق العمل، وفق دراسة أجرتها شبكة البحث والاستطلاع الإفريقية "أفروباروميتر" (شبكة بحثية مستقلة) بالتعاون مع مؤسسة استطلاعات الرأي التونسية "وان تو وان" حول المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الجنسية والإنجابية في تونس.



وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت، اليوم الثلاثاء، أن من بين عينة وطنية تمثيلية مكونة من 1200 بالغ تونسي، تمت مقابلتهم بين 25 فيفري و11 مارس 2024، يرى 25 بالمائة من المستوجبين أن نقص فرص العمل عن بعد أو المرن يعيق وصول المرأة للشغل، فيما يرى 18 بالمائة من المستوجبين أن نقص خدمات رعاية الأطفال يمثل عائقا أمامهن للوصول للوظائف.



وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت، اليوم الثلاثاء، أن من بين عينة وطنية تمثيلية مكونة من 1200 بالغ تونسي، تمت مقابلتهم بين 25 فيفري و11 مارس 2024، يرى 25 بالمائة من المستوجبين أن نقص فرص العمل عن بعد أو المرن يعيق وصول المرأة للشغل، فيما يرى 18 بالمائة من المستوجبين أن نقص خدمات رعاية الأطفال يمثل عائقا أمامهن للوصول للوظائف.

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ويعتقد 10 بالمائة من المستجيبين أنه من غير المقبول اجتماعيا أن تعمل النساء خارج حدود المنزل، في حين يعتقد 9 بالمائة منهم أن أرباب العمل يفضلون توظيف الرجال في سوق الشغل، وفق الدراسة.



وأفاد يوسف المؤدّب، المدير العام الشريك المؤسس لشركة "وان تو وان" للاستطلاعات أن أكثر من نصف المستجوبين في الدراسة (54 بالمائة) يفضلون توظيف الرجال على النساء عندما تكون فرص العمل نادرة. وأشار إلى أن 49 بالمائة من النساء اللاتي تم مقابلتهن يعتقدن أيضا أنه يجب تفضيل الرجال في مثل هذه الظروف.



من ناحية أخرى، أكد المتحدث نفسه أن الأغلبية الساحقة من المستوجبين (96 بالمائة) يعتبرن أن الفتيات "نادرا" ما يُمنعن من الذهاب إلى المدرسة بسبب تفضيل عائلاتهن تعليم الأولاد.



ووفق الدراسة ذاتها، لدى النساء فرص أكبر من الرجال للوصول إلى مستوى التعليم ما بعد الثانوي (23 بالمائة نساء مقابل 17 بالمائة رجال)، لكنهن أكثر عددا من الذين لم يتلقوا أي تعليم على الإطلاق (13 بالمائة نساء مقابل 9 بالمائة رجال).



بالإضافة إلى ذلك، تتخلف النساء بشكل كبير عن الرجال فيما يتعلق بامتلاك الأجهزة الالكترونية على غرار الهاتف المحمول (88 بالمائة نساء مقابل 91 بالمائة رجال) والتلفاز (81 بالمائة نساء مقابل 90 بالمائة بالمائة)، وكما تتقلص لديهن فرص امتلاك حساب بنكي (25 بالمائة نساء مقابل 41 بالمائة رجال)، وسيارة أو دراجة نارية (24 بالمائة نساء مقابل 52 بالمائة رجال).