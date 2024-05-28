قابس: تعزيز منظومة البحث العلمي في جامعة قابس بمخبر بحث جديد

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تعزّزت منظومة البحث العلمي بجامعة قابس بإحداث مخبر بحث جديد بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس وهو مخبر "نمذجة ميكانيكية وطاقة ومواد" والذي ارتفع بموجبه عدد مخابر البحث بجامعة قابس الى 19 مخبرا بعد ان كان عددها لا يتجاوز 4 مخابر في سنة 2017.



وتتوزع مخابر البحث بجامعة قابس الى 8 مخابر بكلية العلوم بقابس، و7 مخابر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس، ومخبر بحث في كل من المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين، والمعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس، والمعهد العالي للتصرف بقابس، والمعهد العالي للفنون والحرف بقابس.





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وتشتمل جامعة قابس أيضا على 4 وحدات بحث موزّعة الى وحدتي بحث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس، ووحدة بحث بالمعهد العالي للغات بقابس، ووحدة بحث بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بقابس، كما تعزّزت الجامعة، خلال السنة الجامعية الحالية، بإحداث مدرسة دكتوراه ثانية في "العلوم الصحيحة والطبيعية" بكلية العلوم بقابس ضمن مجهود يرمي إلى توفير منصة قطاعية متعدّدة الروافد للتكوين والبحث تنشط في اطار منظومة "أمد" وتشرف على حسن سير دراسات الدكتوراه وتعنى بتطوير جودة التأطير والتكوين للطلبة.

من جهة أخرى، تم إدارج جامعة قابس ضمن تصنيف " تايمز " الخاص بالجامعات الشابة لسنة 2024 وجاءت في الرتبة بين 500 و600 لتكون من بين أفضل الجامعات الشابة في العالم،إضافة إلى إدراجها ضمن تصنيف " التايمز للجامعات العالمية " لسنة 2024 الذي ضم 1906 جامعات من 108 دول في العالم.