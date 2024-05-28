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ملعب غولف قرطاج بسكرة يحتضن نهاية هذا الاسبوع كاس تونس للغولف

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Publié le Mardi 28 Mai 2024 - 19:06 قراءة: 0 د, 32 ث
      
يحتضن ملعب غولف قرطاج بسكرة يومي السبت والاحد المقبلين النسخة الحادية عشرة من كاس تونس للغولف بمشاركة 78 لاعبا ولاعبة.
ويمثل هؤلاء اللاعبون واللاعبات جمعيات الغولف بالحمامات (16) والقنطاوي (16) وقمرت (16) وسكرة (16) والمنستير (14) بالاضافة الى فريق فديرالي يتالف من مجموعة من الازواج يشارك في الكاس باسم الجامعة لكن نتائجه لا تحتسب في الترتيب النهائي.

وتحتسب نتائج افضل اربعة فرق زوجية في الترتيب طيلة اليومين بالنسبة لكل جمعية رياضية وفي ختام اليوم الثاني تتوج باللقب الجمعية التي تحرز اعلى عدد من النقاط.
...


وعلاوة على كاس تونس للفرق يتوج ايضا افضل فريق زوجي على الصعيد الفردي.

يذكر ان جمعية الحمامت كانت فازت بالكاس في الدورات الاربع الماضية.


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