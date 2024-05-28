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يحل الكاتب الأردني جلال برجس الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" (2021) بتونس من 30 ماي إلى 7 جوان 2024 في جولة أدبية يلتقي فيها مع قرائه في تونس العاصمة وعدد من المدن في مختلف الجهات.





وأكد برجس في اتصال مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحطة الأولى من جولته الأدبية ستكون في تونس العاصمة، وتحديدا مساء الخميس 30 ماي (س14 و30دق) ببيت الرواية في مدينة الثقافة في لقاء حواري يجمعه بالباحث الجامعي، الكاتب والناقد الدكتور شفيع بالزين، ومحطته الثانية ستكون في الوطن القبلي، حيث سيكون الموعد بمدينة منزل تميم، في لقاء مفتوح مع الروائي والشاعر التونسي لطفي الشابي بفضاء "رواق ريدار" يوم 2 جوان. كما أكد أن جولته ستشمل أيضا لقاءات مع قرائه بكل من مدينتي المهدية وزغوان.



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وأوضح أن هذه الزيارة تندرج ضمن جولة أدبية في مختلف البلدان العربية اختار أن يبدأها بتونس حيث يحل ضيفا ويقع الاحتفاء به وبمنجزه الأدبي في عدة لقاءات حوارية وندوات كما سيتولى توقيع الطبعة التونسية من رواياته الصادرة عن مسكلياني وهي "سيدات الحواس الخمس" و"أفاعي النار" و"دفاتر الوراق" الفائزة بالبوكر (2021) و"نشيج الدودوك" وهي سيرة روائية بلغت القائمة القصيرة من مسابقة جائزة الشيخ زايد للكتاب 2024 .



وعن اختياره ملاقاة القراء في الجهات الداخلية وعدم الاقتصار على العاصمة، أضاف برجس في تصريحه لـ"وات" : "الفعل الثقافي ليس فقط في المركز بل حتى في الأطراف أي بعيدا عن المركز، ولعله في الأطراف (أي الجهات) يكاد يكون أهم".

وبين أنه على الكاتب والمثقف ألا يركن فقط لوسائل الاتصال عن بعد للقاء قرائه بل يجب أن يكون له لقاءات بهم خاصة بعيدا عن العواصم، مضيفا أنه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لاحظ أن له قراء كثر خارج العواصم وهم متعطشون لملاقاة الكاتب ومحاورته ومناقشته، لذلك كان لابد من تجسير هذه المسافة وعقد لقاءات معهم في مختلف الجهات.



وكشف في تصريحه لـ"وات" أن هذه الزيارة تندرج ضمن برمجة شاملة للقاءات ستكون في أكثر من دولة عربية وقد بدأ بتونس ومنها سيتحول إلى كل بلدان المغرب العربي ثم سيزور عدة بلدان عربية أخرى.



جدير بالتذكير أن جلال برجس شاعر وروائي أردني توج بعديد الجوائز منها الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) عن روايته "دفاتر الوراق" (2021) وجائزة كتارا للرواية العربية 2014 عن روايته «أفاعي النار»، وجائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع 2012 عن مجموعته القصصية "الزلزال"، وجائزة رفقة دودين للإبداع 2013 عن روايته "مقصلة الحالم". وكانت روايته "سيدات الحواس الخمس" وصلت إلى القائمة الطويلة للبوكر العربية سنة 2019. وترجمت رواياته إلى عديد اللغات منها الإنقليزية والفرنسية والفارسية والهندية. كما ترجم كتابه "شبابيك مادبا تحرس القدس" إلى سبع لغات. كما شارك في لجان تحكيم عدد من الجوائز الثقافية العربية.

واشتغل جلال برجس عدة سنوات في الصحافة المكتوبة في الأردن، كما ترأس عديد الهيئات الثقافية منها "مختبر السرديات الأردني"، وهو يترأس حاليا هيئة تحرير مجلة صوت الجيل، فضلا عن تقديمه، منذ سنوات، لبرنامج ثقافي إذاعي يحمل عنوان "بيت الرواية".