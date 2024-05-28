مجلس ادارة الشركة التونسية للبنك يعين نبيل الفريني مديرا عاما بالنيابة للبنك

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أعلنت الشركة التونسية للبنك ان مجلس ادارتها المنعقد، أمس الاثنين، قرّر تسمية نبيل الفريني، مديرا عاما بالنيابة للبنك، الذي يخطط لعقد الجلسة السنوية العادية العامة للمساهمين به يوم 7 جوان 2024 .





وشغل الفريني، وهو عضو من أعضاء الادارة العامة للبنك وخريج كلية الحقوق بتونس، خطة كاتب العام للمؤسسة منذ جوان 2020، وفق بلاغ من الشركة التونسية للبنك، الثلاثاء.



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وتمتد مسيرة الفريني المهنية بالبنك، على اكثر من ثلاثين سنة، وقد تقلد بالشركة التونسية للبنك عدة مسؤوليات، إذ شغل خطة مدير مركزي للشؤون القانونية والنزاعات بين سنتي 2012 و2013 ومدير مركزي مكلف بالحوكمة ومراقبة الامتثال ما بين 2013 و2017، قبل ان يتولى مهام رئيس قطب الحوكمة والمراقبة الى غاية منتصف عام 2020.



وستنظر الجلسة السنوية العادية العامة للمساهمين بالبنك، المبرمجة ليوم 7 جوان 2024، في المصادقة على قائماته المالية بعنوان السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023 وتقارير مراقبي الحسابات بالتوازي مع النظر في مسائل أخرى مدرجة بجدول الاعمال.



وحققت الشركة التونسية للبنك العام المنقضي نتيجة إيجابية صافية بقيمة 42.1 مليون دينار في حين تطور رصيد السيولة بقيمة 526.9 مليون دينار وناهزت المساهمة في تمويل المؤسسات العمومية حوالي 13 بالمائة من اجمالي التمويلات، بحسب المصدر ذاته.



يذكر ان الشركة التونسية للبنك أحدثت في 18جانفي 1957 وهي تخضع لإشراف وزارة المالية ويبلغ رأسمالها 776.9 مليون دينار تساهم فيه الدولة وبقية المساهمين العموميين بنسبة 83.3 بالمائة.



ويعمل البنك أساسا على المساهمة في تطوير وتشجيع التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة للبلاد والنّهوض بالمؤسّسات في مختلف المجالات الاقتصاديّة.







