منظمة الأعراف توقع "اعلان النوايا المشتركة" لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في القطاع الخاص

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وقّع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مساء امس الاثنين، "اعلان النوايا المشتركة من أجل تعزيز النزاهة في القطاع الخاص" الذي يندرج في اطار برنامج "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة" الذي أطلقته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.





وشارك في موكب التوقيع الذي نظمته منظمة الأعراف، كل من عضو المكتب التنفيذي للمنظمة، خالد السلامي، ومديرة مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بوكالة التعاون الألمانية، كاتجا سيتزكورن، ورئيس شبكة الميثاق العالمي للامم المتحدة في تونس، سامي المروكي، وبحضور ممثلين عن هيئة الخبرا المحاسبين بالبلاد التونسية وجمعية وسطاء البورصة والجمعية التونسية للمستثمرين في راس المال بالاضافة الى عدد من المسؤولين والاطارات بالاتحاد.



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وقال السلامي إن هذه الندوة تندرج في إطار اختتام المرحلة الأولى من البرنامج المذكور آنفا، التي خصصت لتكوين وتشجيع القطاع الخاص على الانخراط في تدعيم النزاهة ومكافحة الفساد الذي يشكل تهديدا للاستقرار وللحوكمة الديمقراطية وللتنمية الاقتصادية كما يحد من تنافسية المؤسسات.



وبين أنّ الدراسة التي نشرها ، مؤخرا المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية أكدت على ان 69 بالمائة من أصحاب المؤسسات يعتبرون الفساد أكبر عائق امام تطوير نشاطهم.





ولفت السلامي الى المجهود الذي بذلته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لإحداث نواة للمنظمات الممثلة للمشروع تكون فيه منظمة الأعراف الطرف الرئيسي، من أجل حثّ القطاع الخاص على الانخراط أكثر في مكافحة الفساد وتدعيم النزاهة مشيرا الى أنه، ومنذ بعث هذه النواة في فيفري 2023، تم وضع خطة عمل تمتد على 3 سنوات تهدف الى ترسيخ ثقافة النزاهة.



وبين ان الاتحاد نظّم في اطار هذه الخطة عدّة دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة هياكله تهدف الى نشر وحسن تطبيق الأخلاقيات المهنية والنزاهة مبينا أن توقيع "اعلان النوايا المشتركة" سيمكن من مواصلة التعاون المشترك وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية على المدى الطويل والمتوسط.



من جهتها، قالت سيتزكورن، إن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تدعم برنامج مكافحة الفساد وتدعيم النزاهة، الذي يسمح بترسيخ مبدإ شفافية مناخ الاعمال واحترام قواعد المنافسة الشريفة واتباع اطر موثوقة وشفافة، معتبرة الندوة تتويجا لكل المجهودات التي بذلت طيلة سنة ونصف لإعداد وتأسيس خطة عمل داعمة للنزاهة الاقتصادية في القطاع الخاص بتونس.



واشتملت أشغال الندوة، التي تم خلالها تكريم المشاركين في الدورات التكوينية والتحسيسية حول النزاهة والشفافية، على ورشتين خصصت الأولى للنظر في آليات وسبل الترويج للنزاهة داخل المؤسسات من خلال العودة على الدورات التحسيسية والتوعوية التي نظمت على هامش المبادرة أما الورشة الثانية فقد سلط المتدخلون فيها الضوء على دور القطاع الخاص في الترويج لثقافة النزاهة في تونس بالاعتماد على شهادة عدد من الأعضاء المنخرطين في النواة.



يذكر أنّ الأعضاء الموقعين على "اعلان النوايا المشتركة" يلتزمون بالعمل المشترك، كل من موقعه وحسب الإمكانيات المتاحة، على تدعيم المبادرة وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية في تونس.