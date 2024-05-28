وزير املاك الدولة يشرف على عملية إسناد عقود صلحية لانجاز بعض المشاريع العمومية بولاية الكاف

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تولى وزير املاك الدولة محمد الرقيق، اليوم الثلاثاء، في اطار الزيارة التي أداها إلى ولاية الكاف، إسناد جملة من العقود المنجزة في إطار الحلول الصلحية بين وزارة املاك الدولة وبعض المواطنين المالكين لأراضي خاصة هدفها التسريع في إنجاز المشاريع العمومية في مجال الطرقات والسكك الحديدية والمياه

وأكد الوزير، في تصريح اعلامي، أهمية هذه الحلول الصلحية لإنجاز المشاريع العمومية في ولاية الكاف ومنها انجاز الخط الحديدي رقم 06 وسدي سراط والكحل وتسوية الوضعية العقارية للطريق رقم 79 بالكاف الشرقية، مثمنا تفاعل المواطنين مع المبادرة الصلحية التي قامت بها لجنة الاستقصاء والصلح في هذا الغرض

وفي حديثه عن الأراضي الدولية، أشار إلى أنه يجري العمل على حسن استغلالها وتوظيفها بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إطار برنامج إعادة التهيئة للضيعات الكبرى واسنادها إلى أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل أو إلى التقنيين الفلاحين في إطار عقود تتضمن شروطا تعاقدية محددة ، مضيفا أنه في صورة عدم الامتثال الى هذه الشروط يقع استرجاع العقار واعادة توظيفه حسب الصيغ القانونية

اما بالنسبة الى الشركات الأهلية، فقد أكد الوزير على تفاعل الوزارة مع البعض منها قائلا إنه يجري العمل على تطوير التشريعات الجاري بها العمل لتمكين هذه الشركات من عقود كراء بالمراكنة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك بعد التأكد من جدوى المشاريع المقدمة