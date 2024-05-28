وزير الصحة يشارك في مراسم الاعلان عن مجموعة أصدقاء اكاديمية منظمة الصحة العالمية

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شارك وزير الصحة علي المرابط، أمس الاثنين، بمدينة جنيف بسويسرا، في مراسم الإعلان عن إنطلاق مجموعة أصدقاء أكاديمية منظمة الصحة العالمية بمناسبة انعقاد الدورة 77 لجمعية الصحة العالمية.



وحضر هذا اللقاء وزراء الصحة ووفود ممثلة ل17 دولة إلى جانب مديرعام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ لها.





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ونوّه علي المرابط، بدور الأكاديمية في مجال تكوين العاملين في المجال الصحي من خلال تمكينهم من أحدث المعارف والتكنولوجيات، معربا عن دعم تونس لبرنامج الأكاديمية وأهدافها واستجابتها لحاجيات التكوين الصحي في مختلف البلدان بالإعتماد على تكنولوجيا المعلومات.



كما كان لوزير الصحة على هامش مشاركته في الدورة 77 لجمعية الصحة العالمية لقاء جمعه مع رئيسة هيئة التفاوض الحكومية الدولية حول معاهدة للوقاية من الجوائح الصحية والتأهب والاستجابة لها بروشيوس ماتسوسو. وكان اللقاء مناسبة لمناقشة التقدم الحاصل في المفاوضات حول هذه المعاهدة وابرز الخيارات المعروضة على جمعية الصحة العالمية لمواصلة هذا المسار.



وقد اكد المرابط، بالمناسبة، مواقف تونس الثابتة الداعمة لاعتماد هذه المعاهدة التي تأتي استجابة للدعوة التي أطلقها في الثلاثين من مارس سنة 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد مع عدد من القادة الدوليين.







