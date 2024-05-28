انعقاد الاجتماع التّحضيري للجنة قيادة مشروع "تدعيم السّلامة الصحّية وحماية المستهلك في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6655bd4dd59362.72631114_ilhfepjnoqkgm.jpg width=100 align=left border=0>

عقدت لجنة قيادة مشروع "تدعيم السّلامة الصحّية وحماية المستهلك في تونس"، اجتماعا خصصته لاستكمال الأعمال التّحضيريّة لاجتماع لجنة القيادة المزمع عقده خلال شهر جويلية المقبل مع الجانب الألماني الشريك في المشروع.



وبينت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم ان اللّقاء تناول المراحل المنجزة في المشروع والجدوى المرجوّة منه بالنّسبة لكافّة الأطراف المتدخّلة وتقديم المقترحات للفترة المتبقّية من البرنامج.





...



ويتم تنفيذ المشروع، الذي يندرج في إطار التّعاون التوّنسي الألماني، بالشرّاكة بين الهيئة الوطنيّة للسلامة الصحّية للمنتجات الغذائيّة والوكالة الوطنيّة للرّقابة الصحّية والبيئيّة للمنتجات مع المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر والمكتب الفيدرالي الألماني لحماية المستهلك وسلامة الأغذية وهو يمتد على 5 سنوات.



وقد ترأّس الاجتماع، رئيس ديوان وزير الصحّة كرمان البلعي وحضره ممثّلون عن وزارات الصحّة، والاقتصاد والتّخطيط، والفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، إلى جانب ممثّلي الدّيوانة التّونسيّة والوكالة الوطنيّة لتقييم المخاطر والهيئة الوطنيّة للسلامة الصحّية للمنتجات الغذائيّة.