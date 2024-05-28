قبلي: تواصل انجاز عدد من المشاريع الرامية الى دعم البنية التحتية للقطاع الثقافي

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تواصل المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية انجاز عدد من المشاريع الرامية لدعم البنية التحتية للقطاع، حيث تم بناء القسط الثاني من مقر المندوبية باعتمادات قدرت بـ 537 الف دينار، مع صيانة الشبكة الكهربائية بالمكتبتين العموميتين بمعتمدية دوز الجنوبية ومنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية بكلفة قدرت ب127 الف دينار، وفق ما افاد به رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية محمد العابد لصحفي"وات"



واشار المصدر ذاته الى وجود عدد من المشاريع الضخمة وذات الكلفة العالية بصدد الانجاز، ومنها بالاساس صيانة دار الثقافة محمد المرزوقي بدوز، وتكييف قاعة العروض بهذه المؤسسة الثقافية باعتمادات تقدر بمليون و350 الف دينار، الى جانب القيام بصيانة كاملة لدار الثقافة ابن رشيق بمعتمدية الفوار بكلفة تقدر ب 880 الف دينار، فضلا عن بناء دار ثقافة بمعتمدية رجيم معتوق باعتمادات تناهز 3 مليون و700 الف دينار.





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كما اكد العابد وجود عدد من المشاريع في مرحلة الاعلان على طلب العروض، تشمل بناء مكتبة عمومية بمعتمدية الفوار، الى جانب تهيئة وصيانة المكتبة الجهوية بقبلي، واضافة القسط الثاني لهذه المؤسسة وسط المدينة ، علاوة على صيانة دار الثقافة ابن الهيثم بقبلي

ومن ناحية اخرى، اشار رئيس مصلحة البناءات والتجهيز، الى وجود بعض المشاريع بصدد الدراسة تشمل احداث مركز فنون درامية وركحية بقبلي وصيانة وتهيئة دار الثقافة ابن خلدون بمعتمدية سوق الاحد، واكد ان وزارة الشؤون الثقافية تحيل اعتمادات الى المجالس الجهوية التي يتم التنسيق بينها وبين المندوبيات الجهوية من اجل اقتناء التجهيزات التي تستحقها المؤسسات الثقافية بالجهة.