مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ينظم ورشة تدريبية حول التصرف في النفايات لفائدة إطارات من 14 ولاية بالجزائر

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يحتضن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بالشراكة مع المعهد الوطني للتكوينات البيئية بالجزائر والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ورشة عمل تدريبية حول التصرف في النفايات في تونس وذلك من 27 إلى 31 ماي 2024 بمقر المركز بتونس.



وتسعى الورشة، أساسا، الى تعزيز التعاون الثنائي بين تونس والجزائر وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال التصرف في النفايات، وفق بلاغ نشره مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، امس الاثنين.





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وتستهدف هذه الورشة، التي ينظمها المركز، الإطارات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي لجمع النفايات، الذين يمثلون 14 ولاية جزائرية وهي : ورقلة والأغواط وبشار وسعيدة وتلمسان ووهران وتيسمسيلت والشلف والبليدة وبومرداس وباتنة وميلة وجيجل وقالمة.





وتتنزل الورشة التي اشرفت على افتتاحها المديرة العامة لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، قميرة بن جنات مزالي، بحضور ممثلة عن المعهد الوطني للتكوينات البيئية (الجزائر)، إيمان تومي، وممثلو الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، في إطار التعاون بين تونس والجزائر في المجال البيئي.

