النفاذ الى فضاء الحريف لاتصالات تونس "ماي ت ت" بات متاحا باعتماد الهوية الرقمية

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أفادت وزارة تكنولوجيات الاتصال، الثلاثاء، ان تمت إضافة منصة خدمات اتصالات تونس "ماي ت ت" إلى قائمة الخدمات الإلكترونية التي يمكن النفاذ إليها باعتماد الهوية الرقمية على الجوال "ء-هوية"





ونقلت الوزارة، عن شركة اتصالات تونس، انه بات بإمكان حرفائها ممن لديهم هوية رقمية استعمالها للنفاذ الى فضاء الحريف "ماي ت ت" على الواب أو على تطبيقة الهاتف الجوّال.



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ويؤمن استعمال الهوية الرقمية على الجوال، التي تم الاعلان عنها في اوت 2022، طريقة نفاذ موحدة الى البوابات الحكومية الإلكترونية والخدمات على الخط وهي تخول لمسدي الخدمات التعرف عليك والتثبت من هويتك بسهولة. كما تتسم الهوية الرقمية بانها محمية وآمنة وتمكن من القيام بمعاملات موثوقة عبر التوقيع الإلكتروني على الوثائق باستعمال شهادة المصادقة الإلكترونية الخاصة بكل فرد.



وتشير احدث المعطيات، المحينة بتاريخ 28 ماي 2024 على الساعة 7 و45 دق، على الموقع الخاص بالهوية الرقمية، الى ان عدد الهويات الرقمية المرتبطة برقم الهاتف يصل الى 67941 فيما يبلغ عدد الهويات الرقمية المرتبطة بجهاز الهاتف 6297 هوية.

ويقدر عدد الهويات الرقمية للمواطنين بالخارج بـ 5221 فيما تناهز طلبات الهُوِيَّة الرقمية غير المفعلة بـ 14289، وفق المصدر ذاته







