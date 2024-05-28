البطولة السعودية: نزول فريقي سعد بقير وأيمن دحمان الى الدرجة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/665599e0a0e484.44702433_nflkmhjegoiqp.jpg width=100 align=left border=0>

نزل فريقا أبها والحزم اللذان يضمان في صفوفهما على التوالي اللاعبين التونسيين سعد بقير وأيمن دحمان الى الدرجة الثانية من البطولة السعودية لكرة القدم.



وكان أبها يحتاج الى نقاط الفوز على مضيفه الحزم لحساب الجولة الختامية لضمان البقاء ضمن مصاف النخبة غير أنّه انقاد الى الهزيمة 1-2 أمس الاثنين.

وسجل للحزم الذي نزل الى الدرجة الثانية منذ جولات كل من الغامبي محمد بادموسي في الدقيقة 58 ومحمد فؤاد في الدقيقة 80 فيما جاء هدف أبها عن طريق الأريتري أحمد عبده جابر في الدقيقة 47.



...



يذكر أنّ سعد بقير سجل خلال هذا الموسم مع أبها 3 أهداف في البطولة فيما قبل نادي الحزم الذي ينشط فيه الحارس أيمن دحمان 76 هدفا.

واحتل نادي أبها المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة جمعها من 9 انتصارات و5 تعادلات مقابل 20 هزيمة فيما تذيل نادي الحزم الترتيب (المركز الثامن عشر) برصيد 24 نقطة جمعها من 4 انتصارات و12 تعادلا مقابل 18 هزيمة.

وكان الطائي ثالث الاندية النازلة الى الدرجة الثانية باعدما انهى البطولة في المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة.