Babnet

بطولة مصر - سيف الدين الجزيري هداف مجددا مع الزمالك امام الاتحاد السكندري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/665592b6292ce3.95737688_qjplngoeimkfh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 28 Mai 2024 - 09:13 قراءة: 1 د, 1 ث
      
قاد المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري فريقه الزمالك للفوز على مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت امس الاثنين لحساب الجولة الخامسة والعشرين لبطولة مصر لكرة القدم.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة 57 بعد ان افتتح زميله ناصر ماهر التسجيل في الدقيقة 28.

...

ورفع الزمالك الذي كان توج يوم 19 ماي الجاري بلقب كاس الكونفدرالية الافريقية رصيده الى 28 نقطة في المركز الثاني عشر من 17 مباراة بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة في المركز الخامس من 25 مباراة.
ويتصدر بيراميدز جدول الترتيب العام برصيد 53 نقطة من 22 مباراة امام المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 24 مقابلة. وياتي الاهلي بطل افريقيا في المركز الثامن برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.
ومن المنتظر ان يكون سيف الدين الجزيري ضمن قائمة لاعبي المنتخب التونسي للمباراتين القادمتين امام كل من غينيا الاستوائية وناميبيا يومي 5 و9 جوان المقبل لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المجموعة الثامنة المؤهلة الى نهائيات كاس العالم 2026.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288340


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*