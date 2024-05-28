بطولة مصر - سيف الدين الجزيري هداف مجددا مع الزمالك امام الاتحاد السكندري

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قاد المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري فريقه الزمالك للفوز على مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت امس الاثنين لحساب الجولة الخامسة والعشرين لبطولة مصر لكرة القدم.
وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة 57 بعد ان افتتح زميله ناصر ماهر التسجيل في الدقيقة 28.
وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة 57 بعد ان افتتح زميله ناصر ماهر التسجيل في الدقيقة 28.
ورفع الزمالك الذي كان توج يوم 19 ماي الجاري بلقب كاس الكونفدرالية الافريقية رصيده الى 28 نقطة في المركز الثاني عشر من 17 مباراة بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة في المركز الخامس من 25 مباراة.
ويتصدر بيراميدز جدول الترتيب العام برصيد 53 نقطة من 22 مباراة امام المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 24 مقابلة. وياتي الاهلي بطل افريقيا في المركز الثامن برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.
ومن المنتظر ان يكون سيف الدين الجزيري ضمن قائمة لاعبي المنتخب التونسي للمباراتين القادمتين امام كل من غينيا الاستوائية وناميبيا يومي 5 و9 جوان المقبل لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المجموعة الثامنة المؤهلة الى نهائيات كاس العالم 2026.
الهدف الثاني #سيف_الدين_الجزيري في الدقيقة ٥٧ من الشوط الثاني في شباك الاتحاد السكندري— ☆ ابن النيل ☆ (@Ebn0alnil) May 27, 2024
لتصبح النتيجة ٢ - ٠ #لنادي_الزمالك 🏹
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