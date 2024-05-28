بطولة مصر - سيف الدين الجزيري هداف مجددا مع الزمالك امام الاتحاد السكندري

الهدف الثاني #سيف_الدين_الجزيري في الدقيقة ٥٧ من الشوط الثاني في شباك الاتحاد السكندري

لتصبح النتيجة ٢ - ٠ #لنادي_الزمالك 🏹

.. pic.twitter.com/wz0nL5Y8P1 — ☆ ابن النيل ☆ (@Ebn0alnil) May 27, 2024

ورفع الزمالك الذي كان توج يوم 19 ماي الجاري بلقب كاس الكونفدرالية الافريقية رصيده الى 28 نقطة في المركز الثاني عشر من 17 مباراة بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة في المركز الخامس من 25 مباراة.ويتصدر بيراميدز جدول الترتيب العام برصيد 53 نقطة من 22 مباراة امام المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 24 مقابلة. وياتي الاهلي بطل افريقيا في المركز الثامن برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.ومن المنتظر ان يكون سيف الدين الجزيري ضمن قائمة لاعبي المنتخب التونسي للمباراتين القادمتين امام كل من غينيا الاستوائية وناميبيا يومي 5 و9 جوان المقبل لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المجموعة الثامنة المؤهلة الى نهائيات كاس العالم 2026.