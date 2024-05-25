انطلاق المؤتمر الوطني 30 لاتحاد عام طلبة تونس بمشاركة 800 مؤتمر

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انطلق، اليوم السبت بكلية العلوم بتونس المنار، المؤتمر الوطني للاتحاد العام لطلبة تونس في دورته 30 تحت شعار "حركة طلابية مناضلة منتصرة للمقاومة الفلسطينية" بمشاركة 800 مؤتمر، وفق ما أعلن عنه الامين العام للاتحاد، حسام بوجرة.



وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن أشغال المؤتمر تمتد على يومين و ستفضي الى انتخاب مكتب تنفيذي جديد وذلك باشراف مكتب المؤتمر المنتخب والمتكون من رئيس وخمسة اعضاء.





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وبيّن ان المؤتمر سيكون مناسبة لتقييم العمل الطلابي بالنسبة للفترة السابقة وتقديم تصورات الاتحاد للارتقاء بالحركة الطلابية حتى تكون فاعلة في البلاد خاصة في ظل الوضع الراهن.



كما سيتم مناقشة مناقشة اللوائح الخمسة للمؤتمر وهي اللائحة السياسية ولائحة النظام الداخلي ولائحة العمل النقابي ولائحة الاعلام والثقافة ولائحة المساندة للقضية الفلسطينية والطرق الجديدة لذلك.