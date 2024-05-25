الرابطة 1 - التعادل السلبي يحسم لقاء النجم الساحلي والملعب التونسي

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حسم التعادل السلبي لقاء النجم الساحلي وضيفه الملعب التونسي الذي اقيم اليوم السبت بالملعب الاولمبي بسوسة في افتتاح الجولة الثامنة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



وفشل النجم الساحلي للجولة الثامنة على التوالي في مرحلة التتويج في تحقيق الفوز وتلقت اماله في المراهنة على المركز الثاني المؤهل الى رابطة الابطال الافريقية خلال الموسم القادم ضربة موجعة باعتباره بقي خامسا برصيد 9 نقاط مناصفة مع النادي الصفاقسي الذي تاجلت مباراته مع الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني بمجموع 12 نقطة الى موعد لاحق.

وسجل فريق جوهرة الساحل هدفا في نهاية الشوط الاول عن طريق حمزة الجلاصي الغاه الحكم بعد العودة الى تقنية الفار بسبب وجود هفوة على مدافع الملعب التونسي. كما اكمل ابناء المدرب خالد بن ساسي المباراة بعشرة لاعبين اثر اقصاء المدافع فرج بن نجيمة في الدقيقة 70 اثر العودة ايضا الى تقنية الفار على خلفية تدخل قوي في كرة مشتركة جمعته بلاعب الملعب التونسي.



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وفي المقابل، تمكن الملعب التونسي في تنقله الثاني على التوالي من انتزاع نقطة التعادل ليواصل سلسلة من سبع مقابلات متتالية بلا هزيمة مبقيا في نفس الوقت على اماله في المراهنة على المركز الثاني بعدما رفع رصيده الى 11 نقطة في المركز الثالث على بعد نقطة واحدة من الاتحاد المنستيري الوصيف.



السبت 25 ماي 2024

الملعب الاولمبي بسوسة

النجم الساحلي - الملعب التونسي صفر-صفر



السبت 2 جوان 2024

ملعب حمادي العقربي برادس (س 17)

النادي الافريقي - الترجي الرياضي



في موعد يحدد لاحقا

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي التونسي 17 7 4 2 1 9 6

2- الاتحاد الرياضي المنستيري 12 7 2 4 1 6 2

3- الملعب التونسي 11 8 1 6 1 3 3

4- النادي الرياضي الصفاقسي 9 7 1 5 1 4 3

-- النجم الرياضي الساحلي 9 8 0 6 2 3 5

6- النادي الافريقي 7 7 1 3 3 2 8

