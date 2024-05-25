نابل: اختيار بلدية نابل من بين 6 بلديات تونسية نموذجية لتنفيذ مشاريع  في اطار برنامج العمل المناخي المحلي "لوكال تونيزي"

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كشفت المكلفة بالمشاريع المتعلقة بالتغيرات المناخية والاقتصاد في الطاقة ببلدية نابل، هاجر البجاوي، أن بلدية نابل اختيرت من بين 6 بلديات تونسية نموذجية لتنفيذ مشاريع مرتبطة بالتعاطي مع التغيرات المناخية في إطار برنامج العمل المناخي المحلي "لوكال تونيزي" المموّل من الاتحاد الاوروبي تحت اشراف وزارتي الداخلية والبيئة والذي ينفذه صندوق الامم المتحدة للمشاريع الانتاجية ويعني بترسيخ الاستراتيجيات المحلية للتعاطي مع التغيرات المناخية.



واشارت البجاوي في تصريح لوكالة "وات" في اختتام اعمال جلسة تشاركية انتظمت عشية أمس الجمعة بحضور ممثلين عن مكونات المجتمع المدني وممثلين عن الادارات المعنية بالمشاريع البيئية، إلى أنّ هذه الجلسة خصصت لاختيار المشروع الذي ستعرضه البلدية على اللجنة المشرفة على مشاريع "لوكال تونيزي" للحصول على الموافقة على التمويل لانجازه والمقدر بـ400 الف دينار بالنسبة لبلدية نابل.

وأبرزت ان الجلسة التشاركية، التي شهدت نقاشا معمقا حول المشاريع البيئية ذات الاولوية بالنسبة لمتساكني بلدية نابل والتي يمكن ترشيحها للحصول على التمويل وتستجيب لشروط الحصول على الموافقة، أفضت الى اختيار 5 مشاريع وترتيبها تفاضليا من قبل المشاركين في اعمال الجلسة ليقع في مرحلة لاحقة اعداد الجذاذات الفنية الخاصة بها وعرضها للحصول على الموافقة.



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ولاحظت أن المشاريع المقترحة ضمّت مشروعا يتعلق بتصريف مياه الامطار وتجميع جزء منها لاعادة استغلالها، ومشروعا يهمّ تهيئة المقابر وتطويرها الى مناطق خضراء وريها بمياه الامطار بعد تجميعها، بالاضافة الى مشروع يندرج في اطار التوجه الى الطاقات الجديدة والمتجددة ويقوم على تغطية السوق المركزية لبلدية نابل بواقيات مزودة باللاقطات الشمسية لانتاج الكهرباء واعادة استعمال الطاقة الكهربائية في التنوير العمومي، ومشروع لتركيز وحدة بالسوق المركزية لانتاج السماد العضوي من النفايات المتأتية من بقايا الخضر والغلال، فضلا عن مشروع لحماية جزء من الشريط الساحلي المهدّد بالانجراف البحري.

وقالت البجاوي بخصوص التمويلات المخصصة للمشروع "إنّ هذه التمويلات والمقدرة بـ400 الف دينار ضعيفة بالنظر الى المشاريع التي يمكن اقتراح تنفيذها ببلدية بحجم بلدية نابل، الا ان نجاح المشروع المقترح والذي يجب ان لا تتجاوز مدة انجازه سنة واحدة يمكن ان يكون ركيزة للحصول على تمويلات لثلاث سنوات ولتوفير تمويلات خارجية للمشاريع البلدية".

وأشارت، من جهة أخرى، إلى أنّ بلدية نابل قد انطلقت منذ فترة في برمجة مشاريع ذات علاقة بالتغيرات المناخية بعد أن وضعت استراتيجية للتعاطي مع التغيرات المناخية من أبرزها مشروع "نابل مدينة خضراء"، والذي سينجز في إطاره قريبا (بعد أن تقدّمت الدراسات شوطا كبيرا) مشروع للتسخين الشمسي بالمنشآت الرياضية التابعة للبلدية، بالاضافة لمواصلة برامج التنوير العمومي بالفوانيس المقتصدة للطاقة، والاعداد لتنفيذ مشروع كبير لتثمين النفايات.

وتابعت أن الاستراتيجيّة المحليّة للتعاطي مع التغيرات المناخية لبلدية نابل تشتمل جملة من مقترحات المشاريع في مجالات التنقل الحضري، واستعمال الطاقات البديلة، وتجميع مياه الامطار واعادة استغلالها.