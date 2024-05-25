مختصة في علم النفس توصي بضرورة تخفيف الضغط وتجنب كل ما من شأنه توتير أجواء المنزل خلال فترة الاعداد للامتحانات

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أبرزت الدكتورة في علم النفس ربيعة العليبي توكابري، ضرورة تجنب العائلة كل ما من شأنه توتير الأجواء العامة داخل المنزل، لا سيما منها المبالغة في إدارة فترة المراجعة والامتحانات والعمل على احتواء أبنائها وتقديم الدعم اللازم لهم لمساعدتهم خلال هذه الفترة، وعلى حسن تسيير أمورهم لأن سلوك الأسرة يؤثر على المترشح/ة وعلى تحصيله واستعداده.



ولفتت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى أن ما تقوم به بعض الأمهات من تهويل للأمور وشد للأعصاب وتشكيك، قد تنقل من خلاله الخوف وعدم الثقة والإحساس بالذنب للمترشح لامتحان البكالوريا، موصية إياهن بضرورة ضبط متابعة مجموعات البكالوريا على السوشيال ميديا ومساندة الأبناء قبل وأثناء وبعد الامتحانات، من خلال منحهم الاهتمام والرعاية النفسية كي تمر الامتحانات بسلام ودون ضغط عصبي.





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وأوضحت العليبي أن كل ما يكتسبه التلميذ من خوف وقلق وفقدان الثقة بنفسه تكون الأسرة مصدره بسبب إحساس مسبق بعدم قدرة التلميذ على اجتياز الامتحانات بدرجات عالية، مشددة على ضرورة تجنب الأسر الضغط على أبنائهم حتى لا يصابوا برهاب الامتحان الذي من شأنه أن يهدم مسار التلميذ وفرحته بالبكالوريا.



وشددت المتحدثة على أن المراجعة لساعات متأخرة في الليل لا يمكن للدماغ استيعابها وكذلك الحال بالنسبة إلى ساعات الدعم الطويلة، داعية الى ضرورة المراوحة في المراجعة بين المواد العلمية والادبية وأخذ متسع من الوقت للراحة والترفيه.



ويذكر أن الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان شهادة البكالوريا تجرى أيام 5 و6 و7 و10 و11 و12 جوان 2024 على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 25 جوان 2024.



ويجتاز المؤجلون دورة المراقبة أيام 1 و2 و3 و4 جويلية 2024 ليكون الإعلان عن النتائج يوم 14 جويلية 2024.



وفيما تجرى مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، أيام 20 و21 و 22 جوان 2024 ليتم الإعلان نتائجها يوم الأحد 14 جويلية 2024، يجتاز المترشحون الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام وامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني، من 24 إلى 26 جوان 2024، فيما يكون إعلان النتائج يوم الخميس 11 جويلية 2024.