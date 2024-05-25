اليوم على " ستاد القاهرة" ... الترجي يتحدى الاهلي من اجل الظفر بلقبه الخامس برابطة ابطال افريقيا

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يخوض الترجي الرياضي اليوم السبت على "ستاد القاهرة" الدولي مباراة الموسم بمواجهته الاهلي المصري حامل اللقب بداية من الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس لحساب اياب الدور النهائي لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.



وتبدو المباراة التي ستقام امام شبابيك مغلقة قابلة لجميع الاحتمالات بعد التعادل السلبي الذي حسم موقعة الذهاب السبت الفارط على ملعب حمادي العقربي برادس.





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وسيسعى الترجي الرياضي المدعوم باعداد كبيرة من جماهيره التي زحفت الى القاهرة قادمة من عدة دول الى كسب رهان التتويج باللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه بعد سنوات 1994 و2011 و2018 و2019 مراهنا في ذلك بالخصوص على صلابة خط دفاعه الذي لم يقبل منذ قدوم مدربه البرتغالي ميغيل كاردوزو اي هدف في المباريات التسع الاخيرة بالمسابقة.



وفي المقابل، يتطلع الاهلي المصري بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر الى رفع رصيد تتويجاته في المسابقة الى 12 لقبا تدعيما لرقمه القياسي في خامس دور نهائي له على التوالي وهو انجاز غير مسبوق.

ويعتبر هذا الدور النهائي الثالث من نوعه بين الفريقين في رابطة الابطال الافريقية بعد ان كسب الاهلي الحوار الاول وتوج باللقب سنة 2012 قبل ان يحسم الترجي الحوار الثاني ويظفر باللقب عام 2018.

وتجدر الاشارة الى ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان قد عين الحكم الكونغولي جون جاك ندالا لادارة المباراة في حين سيكون في غرفة "الفار" الحكم الجزائري لحلو بن ابراهيم.