Babnet

سليانة: مندوبية الفلاحة تدعو الى إتخاذ جملة من التدابير اللازمة للتوقي من الحرائق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/614322c7d50231.15029057_nepogkqjhlfmi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 25 Mai 2024 - 13:42 قراءة: 0 د, 32 ث
      
دعت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، كافة الفلاحين والمركبات الفلاحية الناشطة في ميدان الزراعات الكبرى، إلى إتخاذ جملة من التدابير والاحتياطات اللازمة للتوقي من الحرائق، وفق ما ورد في بلاغ صدر مساء أمس الجمعة على الصفحة الرئيسية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة

ومن بين الإحتياطات الوقائية، وفق ما ورد في البلاغ، صيانة ألات الحصاد والجرارات، مع ضرورة تجهيزها بجهاز الإطفاء وحصاد جوانب القطع وحرثها، خاصة المحاذية منها للطرقات والسكك الحديدية والمناطق السكنية، فضلا عن تقسيم القطع الكبرى إلى قطع صغرى وتوفير صهريج من الماء وجرار مجهز بمحراث طيلة فصل الصيف.
يذكر أن الجهة شهدت منذ أكثر من أسبوعين تقريبا حرائق بمزراع الحبوب بمعتمديتي قعفور وبرقو


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288203


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 14:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*