بطولة افريقيا للرافا - تونس تحرز 3 ميداليات منها ذهبية لصابرين زكري

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انهى المنتخب التونسي مشاركته في البطولة الافريقية للرافا التي اقيمت بالجزائر من 22 الى 24 الجاري برصيد 3 ميداليات (1 ذهبية و1 فضية و1 برونزية).



وعاد المعدن النفيس الى اللاعبة صابرين زكري التي توجت بمسابقة الرمي بالدقة كما احرزت برونزية الفردي فتيات فيما جاءت الميدالية الفضية في مسابقة الزوجي المختلط المتكون من صابرين زكري ومحمد أمين السعيدي.





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وكانت البطولة القارية شهدت مشاركة 51 لاعبا ولاعبة يمثلون تسع دول وهي الجزائر (البلد المنظم) وتونس والمغرب ومصر وليبيا ونيجيريا وجيبوتي وكينيا وزامبيا.