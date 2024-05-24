وحدات بحرية مدعومة بمروحيتين عسكريتين تنفذ عملية بيضاء بخليج تونس(وزارة الدفاع)

في إطار التدرّب على تأمين السفن التجارية وناقلات المسافرين من خطر التهديدات الإرهابية وعمليات القرصنة بالبحر، تم اليوم الجمعة تنفيذ عملية بيضاء بخليج تونس بمشاركة الباخرة ناقلة المسافرين "تانيت" ووحدات عائمة تابعة لجيش البحر على متنها فريق تدخل مختص من طلائع البحرية وغواصين مختصين من جيش البحر ومروحيّتين من جيش الطيران.وتمثل سيناريو التمرين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، في تدخل الوحدات العسكرية المذكورة إثر تلقي نداء استغاثة من قبطان الباخرة "تانيت"، للتصدي لعناصر مسلحة على متنها قامت باحتجاز طاقمها وبعض المسافرين كرهائن، ونجحت الوحدات البحرية بدعم من المروحيتين العسكريتين في السيطرة على العناصر المسلحة وتحرير الناقلة "تانيت" وإجلاء بعض المصابين.