عشرات الشبان ينظمون مسيرة بالعاصمة للمطالبة بإلغاء المرسوم 54 وإيقاف محاكمات الصحفيين والمدونين

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نظم عشرات الشبان والشابات ، عشية اليوم الجمعة، مسيرة بالعاصمة ، للمطالبة بإلغاء المرسوم 54 ، وبإيقاف المحاكمات ضد الصحفيين والمدونين ، وباحترام العمل السياسي والجمعياتي



ورفعوا خلال المسيرة التى انطلقت من أمام النقابة الوطنية للصحفيين وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة ، شعارات تمسكوا فيها بحرية التعبير التي يعتبرون "أنها في تراجع في البلاد" ، رافضين ما وصفوه ب"المحاكمات السياسية وتكميم الأفواه"





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كما أعربوا من خلال الهتافات التى نادوا بها عن معارضتهم لرئيس الجمهورية قيس سعيد ، منددين بما وصفوه ب"العنف الأمني وبعدم استقلالية القضاء"



وشارك في المظاهرة صحفيون وطلبة من معهد الصحافة ومخيم شيرين أبو عاقلة المقام منذ 29 أفريل الماضي من قبل طلبة هذا المعهد للمطالبة بتجريم التطبيع ومحاكمة قتلة الصحفيين الفلسطينين، ومنتسبون للاتحاد العام لطلبة تونس، وطلبة يساريين راديكليين وأعضاء في مكاتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وفنانين وممثلين عن المجتمع المدني.



وقال الناشط اليساري وائل نوار في مداخلة عبر مكبر الصوت " إن هذه المظاهرة تندرج في سياق سلسلة من التحركات ستشهدها العاصمة وجهات أخرى للدفاع عن الحريات"