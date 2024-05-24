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بحث مدى تقدم تنفيذ المشاريع الاجتماعية في الجهات

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Publié le Vendredi 24 Mai 2024 - 20:24 قراءة: 0 د, 37 ث
      
مثل مدى تقدم تنفيذ المشاريع الاجتماعية في الجهات محور اجتماع انتظم اليوم بتونس باشراف وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، بالمديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية.

وتمّ خلال هذا الاجتماع النظر في مدى تقدم تنفيذ ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2024 وتقدم تنفيذ المشاريع والبرامج الاجتماعية بالجهات وطرح أهم الإشكاليات التي تحول دون تنفيذها وبحث الحلول الملائمة لتجاوزها.

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وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة تسريع نسق تنفيذ البرامج والمشاريع الاجتماعية لا سيما برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة حتى يشمل أكثر عدد من المنتفعين وتدعيم التدخلات الاجتماعية لفائدة منظوري الوزارة بالجهات.

ودعا الزاهي كافة المديرين الجهويين إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة على مستوى جهاتهم وتدعيم الخدمات المسداة للمواطن وذلك في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة وبناء تونس الجديدة.


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