نقابة المركز الوطني للاعلامية تعتبر استثناء المركز من ايواء المنظومات الوطنية الكبرى ضرب لمهامه

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اعتبرت النقابة الأساسية للمركز الوطني للإعلامية، اليوم الجمعة، أن استثناء المركز الوطني للاعلامية من ايواء المنظومات الوطنية الكبرى وفتح المجال للشركات الخاصة، ضرب لمهام المركز قصد التفويت فيها.



وبينت، في بيان لها اليوم، ان قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 13 سبتمبر 2023 والمتعلق بإجراءات وشروط إسناد وتجديد وسحب علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي" والقاضي بتشريك الشركات الخاصة في نظم ايواء المنظومات الوطنية الكبرى سيتيح للشركات الخاصة ايواء قاعدة البيانات والمعطيات الشخصية ومعطيات الدولة وتطبيقات الدولة الحساسة.





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واضافت ان هذا القرار بالاضافة الى إلغاء الفصل 14 من المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية اجراءات من شانها ان تتيح الشركات الخاصة من حفظ وايواء منظومات الدولة الحساسة بمقراتها والنفاذ الى الشبكة الإدارية المندمجة ومنظومة الترابط البيني للمعطيات.



وطالبت النقابة من جهة اخرى باصدار الأمر الترتيبي لتصنيف البيانات وكيفية إيواءها واصدار الامر المنقح للنظام الاساسي الخاص بالمركز الوطني للإعلامية.



ودعت النقابة الأساسية للمركز الوطني للإعلامية كافة منظوريها لتنفيذ وقفة احتجاجية لمدة ساعتين وذلك يوم الأربعاء 29 ماي 2024 والخميس 30 ماي 2024 والجمعة 31 ماي 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة منتصف النهار.