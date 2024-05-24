Babnet

نقابة المركز الوطني للاعلامية تعتبر استثناء المركز من ايواء المنظومات الوطنية الكبرى ضرب لمهامه

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6650cc7cda3fb4.64598934_glfpmjoehinqk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 24 Mai 2024 - 18:18 قراءة: 0 د, 53 ث
      
اعتبرت النقابة الأساسية للمركز الوطني للإعلامية، اليوم الجمعة، أن استثناء المركز الوطني للاعلامية من ايواء المنظومات الوطنية الكبرى وفتح المجال للشركات الخاصة، ضرب لمهام المركز قصد التفويت فيها.

وبينت، في بيان لها اليوم، ان قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 13 سبتمبر 2023 والمتعلق بإجراءات وشروط إسناد وتجديد وسحب علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي" والقاضي بتشريك الشركات الخاصة في نظم ايواء المنظومات الوطنية الكبرى سيتيح للشركات الخاصة ايواء قاعدة البيانات والمعطيات الشخصية ومعطيات الدولة وتطبيقات الدولة الحساسة.

...

واضافت ان هذا القرار بالاضافة الى إلغاء الفصل 14 من المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية اجراءات من شانها ان تتيح الشركات الخاصة من حفظ وايواء منظومات الدولة الحساسة بمقراتها والنفاذ الى الشبكة الإدارية المندمجة ومنظومة الترابط البيني للمعطيات.

وطالبت النقابة من جهة اخرى باصدار الأمر الترتيبي لتصنيف البيانات وكيفية إيواءها واصدار الامر المنقح للنظام الاساسي الخاص بالمركز الوطني للإعلامية.

ودعت النقابة الأساسية للمركز الوطني للإعلامية كافة منظوريها لتنفيذ وقفة احتجاجية لمدة ساعتين وذلك يوم الأربعاء 29 ماي 2024 والخميس 30 ماي 2024 والجمعة 31 ماي 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة منتصف النهار.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288175


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 19:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*