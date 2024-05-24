مجلس وزاري للنظر في ملف توفير الدعم اللوجستي للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى

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خصص مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، صباح اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، للنظر في ملف توفير الدعم اللوجستي للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى



وحضر أشغال المجلس وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي المكلفة بالملف، وجميع الوزراء المتدخلين في الموضوع، الى جانب المدير العام للمعهد الوطني للاحصاء





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وأكد المجلس ضرورة وضع كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية على ذمة المعهد الوطني للإحصاء بمساهمة كافة الوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية، لإنجاح هذا الموعد الوطني الذي يكتسي أهمية بالغة، مع ضرورة ضمان جودة الإحصائيات لما لها من أهمية في بلورة السياسات العمومية في مختلف القطاعات