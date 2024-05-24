بنزرت: حجز 5500 كغ من الحبوب وقرابة 1 طن من الفارينة إثر حملة رقابة موسعة بسجنان (المدير الجهوي للتجارة)

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أفضت عملية رقابية مشدّدة نفذتها، في سجنان، المصالح الرقابية المشتركة التابعة للادارة الجهوية للتجارة ببنزرت بالتنسيق مع مصالح الشرطة والحرس البلدي، إلى حجز 5500 كلغ من الحبوب و930 كلغ من الفرينة المعلبة، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وبيّن المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه العملية تتنزل في إطار اعمال اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية، والهادفة الى التصدي لمختلف الممارسات غير القانونية، وقد شملت أمس الخميس سجنان وأريافها.



وتفطّن الفريق الرقابي المشترك، خلال هذه العملية، الى تحوز أحد المحلات التجارية المختصة في بيع الاعلاف لكمية 1120 كلغ من الشعير المحلي و4380 كلغ من القمح، دون توفر فيه الشروط القانونية لممارسة هذا النشاط، ليتم بناء على ذلك الحجز الفعلي لمجمل تلك الكميات وتحرير محضر بحث ضدّ المخالف من أجل مسك مخزونات بغرض المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط تعاطي التجارة.



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وأضاف المصدر ذاته أنّه سيتم توجيه كميات الحبوب المحجوزة تباعا لديوان الحبوب وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة، وفق تأكيده.

وفي ذات الإطار، حجزت الفرق الرقابية ذاتها 930 كلغ من الفرينة المعلبة لدى أحد تجار الجملة للمواد الغذائية، وحرّرت محضر بحث ضدّه من أجل الإخلال بتراتيب الدعم وإصدار فواتير بيع وهمية وغير مطابقة للواقع، إلى جانب إعادة ضخ تلك الكميات بالمسالك القانونية وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة، وفق المصدر ذاته.