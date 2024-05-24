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رئيسة ديوان وزيرة التجارة تدعو الى تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك التونسي الإيراني

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Publié le Vendredi 24 Mai 2024 - 16:59 قراءة: 0 د, 57 ث
      
دعت رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، لمياء عبروق، إلى تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك التونسي الإيراني والتسويق لجعل تونس بوابة للاستثمار ومحطة لإعادة تصدير المنتجات الإيرانية نحو إفريقيا.

وتأتي دعوة عبروق لدى اشرافها، امس الخميس، على اجتماعي تنسيقي، استعدادا للاستحقاقات القادمة التونسية الإيرانية ولا سيما الدورة 13 للجنة المشتركة التونسية الإيرانية، التي تمثل، وفق قولها، موعدا لتقييم وتطوير مختلف أوجه التعاون التونسي الإيراني في شتى المجالات، وخاصة المجال الاقتصادي والتجاري.

...

وبينت عبروق أهمية انعقاد اللجنة المشتركة التونسية الإيرانية، خاصة وأن الجانب الإيراني أبدى خلال الاجتماع الأخير، المنعقد بطهران بمناسبة التآم الدورة السادسة لمعرض إيران الدولي، إرادة لتطوير علاقات التعاون مع تونس وتبادل التجارب والخبرات في عدة قطاعات، واساسا في المجال الاقتصادي والتجاري.

واكد الاجتماع، الذي جرى بحضور مختلف الوزارات والهياكل المعنية، كذلك، على الدور المحوري للقطاع الخاص في تطوير هذا التعاون والشراكة الاقتصادية، إذ حثت رئيسة الديوان على التركيز على الجانب الاستثماري بين تونس وايران، باعتباره محركا ومعطى أساسيا لخلق الثروة، كما ورد في بلاغ للوزارة.

ولفتت في هذا الصدد الى ضرورة إرساء مقاربة جديدة للعلاقات مع الجانب الإيراني ترتكز على الربط بين التجارة والتنمية والتنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا بما يساهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والعادلة للطرفين.


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