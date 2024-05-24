عثمان الجلولي: الوضع السياسي في البلاد ما انفكّ يتأزم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/602128c90d9fc4.79924538_qfigkmonjlhep.jpg width=100 align=left border=0>

" اعتبر الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالحماية الإجتماعية والقطاع غير المنظم عثمان جلولي أن الوضع السياسي اليوم في البلاد ما انفكّ "يتأزّم" وفق تعبيره على مختلف الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.



وأضاف عثمان الجلولي بمناسبة إشرافه اليوم الجمعة بدار الاتحاد الجهوي بقفصة على أشغال الهيئة الإدارية الجهوية تحت شعار "من أجل الحق النقابي وتحقيق العدالة الإجتماعية"

أن السّمة الأساسية للوضع العام اليوم هي "التضييق على الحوار الوطني وعلى الحق النقابي وعلى الحياة السياسية عموما", منتقدا ما وصفها بالمحاكمات وتكميم الأفواه التي تستهدف الصحفيين والنقابيين وحريّة الرأي والتعبير عموما.



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وقال إن الوضع العام يزداد تأزّما كذلك على الصعيد الإقتصادي وهو ما تعكسه حسب قوله "الظروف المادية والاقتصادية الصعبة" التي يعيشها التونسيون بمختلف فئاتهم سواء الشغالون أو العاطلون عن العمل أو الفئات الهشّة.



وانتقد الأمين العام المساعد من جهة أخرى الوضع التنموي بقفصة وخاصة افتقارها لخدمات اجتماعية من صحّة وتعليم وبنية أساسية تستجيب لحاجيات سكّانها قائلا "إن جهة قفصة لم تنل حظّها في التنمية بقدر إسهامها في إقتصاد البلاد".



وذكّر كذلك بثوابت اتحاد الشغل في الدفاع على الحريات العامة والخاصة، مشيرا إلى أن انعقاد الهيئات الإدارية الجهوية الذي يأتي في إطار الإستعداد لانعقاد الهيئة الإدارية الوطنية, يعدّ فرصة لهياكل الاتحاد لتدارس الأوضاع الداخلية للمنظمة وأيضا الوضع الجهوي والعام, ولتبادل الآراء وبلورة مواقف تنفع المنظمة والبلاد وتُساعد على مواجهة

الصعوبات.



وانتقد الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة من ناحيته استمرار تعطّل إنجاز دفعة كبيرة من المشاريع التي سبق وأعلنتها الحكومات السابقة, وخاصة المتصل منها بقطاعات الصحة العمومية والتعليم والبيئة, معتبرا أن جلب أطباء اختصاص لجهة قفصة وتوفير الأدوية, هما من أوكد الأولويات المطروحة في الوقت الحالي. وقال إن الوضع العام يزداد تأزّما كذلك على الصعيد الإقتصادي وهو ما تعكسه حسب قوله "الظروف المادية والاقتصادية الصعبة" التي يعيشها التونسيون بمختلف فئاتهم سواء الشغالون أو العاطلون عن العمل أو الفئات الهشّة.وانتقد الأمين العام المساعد من جهة أخرى الوضع التنموي بقفصة وخاصة افتقارها لخدمات اجتماعية من صحّة وتعليم وبنية أساسية تستجيب لحاجيات سكّانها قائلا "إن جهة قفصة لم تنل حظّها في التنمية بقدر إسهامها في إقتصاد البلاد".وذكّر كذلك بثوابت اتحاد الشغل في الدفاع على الحريات العامة والخاصة، مشيرا إلى أن انعقاد الهيئات الإدارية الجهوية الذي يأتي في إطار الإستعداد لانعقاد الهيئة الإدارية الوطنية, يعدّ فرصة لهياكل الاتحاد لتدارس الأوضاع الداخلية للمنظمة وأيضا الوضع الجهوي والعام, ولتبادل الآراء وبلورة مواقف تنفع المنظمة والبلاد وتُساعد على مواجهةالصعوبات.وانتقد الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة من ناحيته استمرار تعطّل إنجاز دفعة كبيرة من المشاريع التي سبق وأعلنتها الحكومات السابقة, وخاصة المتصل منها بقطاعات الصحة العمومية والتعليم والبيئة, معتبرا أن جلب أطباء اختصاص لجهة قفصة وتوفير الأدوية, هما من أوكد الأولويات المطروحة في الوقت الحالي.