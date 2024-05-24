القصرين: 38 حرفيا وحرفية من ولايات الغرب التونسي يعرضون ابداعاتهم في جناح خاص بالصالون الوطني للإبتكار في الصناعات التقليدية بالكرم

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يعرض ابتداء من اليوم الجمعة والى غاية 2 جوان القادم ، 38 حرفيا وحرفية من ولايات القصرين والكاف وقفصة وسيدي بوزيد وتوزر، منتوجاتهم التقليدية المتنوعة ذات الجودة العالية، في جناح أعدّ لهم خصيصا بالصالون الوطني للإبتكار في الصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم (الضاحية الشمالية للعاصمة) يحمل عنوان "هدايا و تذكار من الغرب التونسي" وفق المندوب الجهوي المساعد للصناعات التقليدية والمكلف بالإعلام برهان بوعلي.



وبين بوعلي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم إنتقاء الحرفيين المذكورين لعرض أجود ما أبدعته أناملهم من زرابي ومرقوم وحلفاء ومصوغ وحولي وفخار في الصالون الوطني للابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم، من قبل لجنة فنية ضمن مشروع "هدايا وتذكار من الغرب التونسي" ، واضاف انه تم بالشراكة مع 05 مندوبيات للصناعات التقليدية بهدف خلق خط إنتاج جديد في المجال الحرفي بالولايات الغربية للبلاد التونسية (القصرين، و الكاف ، وقفصة ، وسيدي بوزيد ، وتوز ) وترويج منتوجات هذه الولايات والتشجيع على السياحة الثقافية البديلة بالجهات الداخلية .

وذكر بالمناسبة أن كافة القطع التقليدية المعروضة بالصالون الوطني في جناح " هدايا وتذكار من الغرب التونسي" ستباع بأسعار رمزية لتشجيع الزوار على اقتنائها حتى تبقى لديه ذكرى عن المنطقة التي صنعت فيها، مشيرا إلى أنه تم إعداد دليل (كاتالوغ) خاص بهذه المنتوجات، يحمل صور للقطع المعروضة و للحرفيين مع معلومات خاصة بهم



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يشار الى أن عددا من الفنين والمهنين والمؤطرين ومراقبي جودة المنتوجات التقليدية بولايات القصرين والكاف وقفصة وسيدي بوزيد وتوزر، حرصوا على التواجد طيلة أيام الصالون الوطني للابتكار في الصناعات التقليدية للتعريف بمشروع " هديا وتذكار من الغرب التونسي" وتقديم استبيان للزوار حول مدى رضائهم عن تنظيم الجناح الخاص بمنتوجات ولايات الغرب التونسي" ومقترحاتهم.