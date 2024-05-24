أكثر من 20 عضوا من المجلس العلمي بالمعهد العالي للتربية والتكوين المستمر يرفضون اعادة تشكيل أقسام علمية على أساس التعيين

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دعا أكثر من 20 عضوا بالمجلس العلمي للمعهد العالي للتربية والتكوين المستمر، الى انجاز انتخابات المجلس العلمي وضبط الروزنامة الانتخابية لمجالس الأقسام، وذلك في بيان أصدوره وعبروا، خلاله عن رفضهم ما وصفوه "إعادة تشكيل أقسام علمية مسقطة على أساس التعيين ".



واستنكروا، ما اعتبروه "حرمانهم من الحق الأكاديمي والقانوني في انتخاب هيئاتهم العلمية ، وذلك في أعقاب تلقهيم مراسلات من طرف من جامعة تونس الافتراضية الجهة المشرفة على المعهد تبلغهم فيها عن ايقاف المسار الانتخابي"، وفق نص البيان.





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وأفادت مديرة المعهد شيراز الكيلاني في تصريح لـ(وات)، ان عدد الأساتذة من بين أعضاء المجلس العلمي الرافضين لتنصيب أقسام مسقطة بلغ تحديدا 26 عضوا من مجموع ثلاثين، مشيرة، الى أن تركيبة المجلس العلمي ظلت منذ سنة 2011 تخضع للانتخابات كتقليد دأب على تنظيمه الأساتذة بالمعهد باعتباره مؤسسة تعليم عال وبحث.



وأضافت، أن رئيس جامعة تونس الافتراضية استند الى النظام الأساسي المنظّم للمعهد في رفض اجراء انتخابات المجلس العلمي، فيما نفى رئيس الجامعة سليم بن سعود، وجود نص قانوني ينص على انجاز الانتخابات، مؤكدا، أن قرار الرفض صادر عن وزارة التعليم والبحث العلمي .



وفي ردّه عن سؤال توجّهت به -(وات)، حول سبب العدول عن اجراء انتخابات المجلس العلمي بالمعهد العالي للتربية والتكوين المستمر في مقابل تنظيمها في السنوات الماضية بعد 2011، اعتبر رئيس جامعة تونس الافتراضية، أن انجاز هذه الانتخابات في المرات السابقة في غياب نص قانوني لا يبرّر تواصل تنظيمها.



من جهتهم يرتكز اعضاء المجلس العلمي في دعوتهم الى انجاز انتخابات المجلس، الى أن المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر يعدّ مؤسسة تعليم عال وبحث وينطبق عليه الأمر الرئاسي المنظم لانتخابات المجالس العلمية بمؤسسات التعليم العالي والبحث،وفق ما أفادت به مديرة المعهد، مؤكدة، مضيها وعدد من زملائها في المجلس في المطالبة باتمام المسار الانتخابي.



