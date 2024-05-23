الرابطة 2: حكام الجولة الثالثة والعشرين

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في ما يلي تعيين حكام الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المقررة يومي السبت والأحد 24 و 25 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر :
السبت 25 ماي 2024
المجموعة الثانية
السبت 25 ماي 2024
المجموعة الثانية
ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش - الترجي الجرجيسي
الحكم: عبد الحميد بدر الدين
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - امل جربة
الحكم: وليد العوني
ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة - نسر جلمة
الحكم: حمزة جعيد
ملعب قابس
الملعب القابسي - هلال الشابة
الحكم: ايهاب بن كيلاني
ملعب تطاوين
امل الرقبة - مكارم المهدية
الحكم: حمادي النابلي
ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
اولمبيك مدنين - مستقبل قابس
الحكم: باديس بن صالح
اولمبيك سيدي بوزيد / معفى
الاحد 26 ماي 2024
المجموعة الاولى
ملعب فرحات حشاد باريانة
جمعية اريانة - سبورتينغ بن عروس
الحكم: أشرف الحركاتي
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - هلال مساكن
الحكم: سفيان الورتاني
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة - شبيبة العمران
الحكم: هيثم الطرابلسي
ملعب القلعة
القلعة الرياضية - مستقبل وادي الليل
الحكم: جلال السحباني
ملعب جندوبة الاصطناعي المرداسي
جندوبة الرياضية - شبيبة القيروان
الحكم: بسام بلعيد
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - النادي القربي
الحكم: حسام بلحاج علي
النجم الرادسي / معفى
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