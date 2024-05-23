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الرابطة 2: حكام الجولة الثالثة والعشرين

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Publié le Jeudi 23 Mai 2024 - 20:19 قراءة: 0 د, 58 ث
      
في ما يلي تعيين حكام الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المقررة يومي السبت والأحد 24 و 25 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر :

السبت 25 ماي 2024
المجموعة الثانية
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ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش - الترجي الجرجيسي
الحكم: عبد الحميد بدر الدين

ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - امل جربة
الحكم: وليد العوني

ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة - نسر جلمة
الحكم: حمزة جعيد

ملعب قابس
الملعب القابسي - هلال الشابة
الحكم: ايهاب بن كيلاني

ملعب تطاوين
امل الرقبة - مكارم المهدية
الحكم: حمادي النابلي

ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
اولمبيك مدنين - مستقبل قابس
الحكم: باديس بن صالح

اولمبيك سيدي بوزيد / معفى

الاحد 26 ماي 2024
المجموعة الاولى
ملعب فرحات حشاد باريانة
جمعية اريانة - سبورتينغ بن عروس
الحكم: أشرف الحركاتي

ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - هلال مساكن
الحكم: سفيان الورتاني

ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة - شبيبة العمران
الحكم: هيثم الطرابلسي

ملعب القلعة
القلعة الرياضية - مستقبل وادي الليل
الحكم: جلال السحباني

ملعب جندوبة الاصطناعي المرداسي
جندوبة الرياضية - شبيبة القيروان
الحكم: بسام بلعيد

ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - النادي القربي
الحكم: حسام بلحاج علي

النجم الرادسي / معفى


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