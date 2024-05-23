الرابطة 2: حكام الجولة الثالثة والعشرين

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في ما يلي تعيين حكام الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المقررة يومي السبت والأحد 24 و 25 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر :



السبت 25 ماي 2024

المجموعة الثانية



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ملعب الرجيش

مستقبل الرجيش - الترجي الجرجيسي

الحكم: عبد الحميد بدر الدين



ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - امل جربة

الحكم: وليد العوني



ملعب 2 مارس بصفاقس

محيط قرقنة - نسر جلمة

الحكم: حمزة جعيد



ملعب قابس

الملعب القابسي - هلال الشابة

الحكم: ايهاب بن كيلاني



ملعب تطاوين

امل الرقبة - مكارم المهدية

الحكم: حمادي النابلي



ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين

اولمبيك مدنين - مستقبل قابس

الحكم: باديس بن صالح



اولمبيك سيدي بوزيد / معفى



الاحد 26 ماي 2024

المجموعة الاولى

ملعب فرحات حشاد باريانة

جمعية اريانة - سبورتينغ بن عروس

الحكم: أشرف الحركاتي



ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - هلال مساكن

الحكم: سفيان الورتاني



ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة - شبيبة العمران

الحكم: هيثم الطرابلسي



ملعب القلعة

القلعة الرياضية - مستقبل وادي الليل

الحكم: جلال السحباني



ملعب جندوبة الاصطناعي المرداسي

جندوبة الرياضية - شبيبة القيروان

الحكم: بسام بلعيد



ملعب طبرقة

مرجان طبرقة - النادي القربي

الحكم: حسام بلحاج علي



النجم الرادسي / معفى

